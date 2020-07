Az Európai Kézilabda-szövetség, az EHF illetékesei egyetlen határozott kézmozdulattal eltörölték a női Bajnokok Ligája szeptember 5-6-i budapesti négyes végjátékát. A döntés egy júniusi pénteken született meg. Előtte, csütörtökön a Margitszigeten kétezer néző látta a KSI-Nagykanizsa vízilabda osztályozót, utána, szombaton szurkolók részvételével zárult a labdarúgó NB I. Hogy az EHF milyen információk alapján ítélt már most megfellebbezhetetlenül úgy, hogy fővárosunk bő két hónap múlva alkalmatlan lesz házigazdának, az rejtély.

Jelen állás szerint egyébként éppen szeptember 6-n kezdődik a hazai első osztályú kézilabda bajnokság, ráadásul ugyanezen a napon, pár száz méterre a budapesti BL-szentélytől, a Puskás Arénában magyar-orosz labdarúgó válogatott mérkőzést rendeznek. Szeptember 12-én pedig rajtol a 2020/2021-es kézilabda BL-szezon. Ha mindez megvalósul, és mindenütt gond nélkül dobják és rúgják szeptember elején a labdát, akkor lehet csak igazán találgatni majd, miért volt olyan sürgős már júniusban elsüllyeszteni a Final Fourt?

Egy logikusnak tűnő megfejtésem máris van. Mivel a második körmérkőzéses szakaszt még befejezték, de az egyenes kieséses fázist már meghiúsította a karantén, az eredeti terv szerint csupán a négyes finálét rendezték volna meg, a csoportok első két-két helyezettjének részvételével. Igen ám, de a harmadikok és a negyedikek kirukkoltak azzal az ötlettel, hogy szeptember 3-án, ugyancsak Budapesten vívják meg az egymeccses negyeddöntőket is, és e felvetéssel szemben nem állt egyetlen fajsúlyos érv sem. Különösen úgy, hogy a női BL főszponzora, a DELO egyben a Rosztov-Don támogatója, az oroszok pedig csak negyeddöntő árán juthatnának be a négyes elitbe, így ha az nincs, kiesnek.

A DELO szelíden, de határozottan nyomást gyakorolt az EHF-re, amely így kényes helyzetbe került.

A férfi Final Fourt ugyanis december 28-29-re rögzítette Kölnbe, ahol hely és idő sincs a negyeddöntőkre. Női negyeddöntő igen, férfi nem? Ez megmagyarázhatatlan lenne. Akkor egyik sem, csak a négyes végjáték? Megneheztelnek az oroszok, és a pénz nagy úr. Így körvonalazódhatott ez a mostani álságos és átlátszó megoldás, a női Final Four törlése. Amelynek mi, magyarok kétszeresen is kárvallottjai vagyunk: rendezőként és a Győr révén esélyesként is. Mégsem fenyegetőzünk, átkozódunk, presszionálunk.

Tudunk szépen veszíteni. Ezzel olykor vissza is élnek azok, akik csak csúnyán képesek nyerni.