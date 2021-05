Vége a kosaras szezonnak is. Egész pontosan a hagyományos formában, mert a 3×3-as női válogatott éppen ezen a hétvégén próbál meg először olimpiai kvótát szerezni – ha nem sikerül, a jövő héten Debrecenben még élhet egy eséllyel, és ott a férfiak is pályára lépnek –, ám nálunk még mindig az öt az öt elleni a játék az igazi kosárlabda. A lezárás emlékezetesre sikeredett, hiszen az esélyesebb és végső győztes Falcót öt mérkőzésre kényszerítette az ereje végéig nagyot küzdő, a párharc során többször is kiválóan játszó Szolnok, és ez az öt meccs szolgált jó néhány drámai fordulattal, felejthetetlen momentummal.

Hiánytalan felidézésük túlfeszítené ennek a hasábnak a kereteit, ezért most maradjunk egy örökzöld témánál, a magyar kosarasok és a légiósok szerepénél. A szövetség egy ideje szabályokkal szorítja rá a klubokat arra, hogy folyamatosan a pályán tartsanak hazai kosarasokat, ráadásul bizonyos mértékig azoknak a magyaroknak fiataloknak is kell lenniük. Így persze egyesek nem a tudásuk, hanem az életkoruk alapján kerülnek be élvonalbeli csapatba, ám a szándék feltétlenül értékelésre méltó.

Emiatt a szombathelyiek feje fáj a legkevésbé, akiknél a magyar válogatott négy alapembere is játszik, köréjük épül a csapat, és melléjük szerződtetnek légiósokat, Váradi Benedek, valamint Perl Zoltán ráadásul a klub saját neveltje.

Ennek pedig igen jó az üzenete: Magyarországon is lehet európai szintű férfi kosárlabdázókat képezni, és érdemes lehetőséget adni a tehetséges fiataloknak, mert ha megkapják a bizalmat, meghatározó egyéniségei lehetnek a sportágnak.

Az európai szint egyáltalán nem túlzás, hiszen a Falco nemcsak itthon, hanem a nemzetközi porondon is évek óta nagyszerűen teljesít. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a válogatott is rengeteget kamatozhat ebből a felállásból, hiszen az csak jól jön, ha négy meghatározó embere napról napra együtt dolgozik, és összeszoknak egymással.

Üzenetértéket azonban a Szolnoknál is fel lehetett fedezni, és éppen a légiósok esetében, akiket sokan hajlamosak pénzvezérelt zsoldosoknak nevezni. Nos, akik látták Angelo Warner, Bojan Subotic, Roko Badzim vagy Marjan Cakarun szenvedélyét, boldogságát és mély bánatát, azok aligha vélekednek így. Ők is bizonyítják, a kiválasztásnál nem csupán a tudás, hanem a személyiség is roppant fontos, ezek a külföldi kosarasok a szívüket és a lelküket is odaadták a klubért, amelyhez éppen tartoznak.

És ez csak kettő e párharcnak a tanulságai közül.