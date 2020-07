Nemcsak a koronavírus-járvány okozta majdnem négy hónapos csúszás miatt indult „formabontó módon” a Formula–1-es világbajnokság, hanem azért is, mert az aktuálpolitika talán még soha nem telepedett rá úgy a száguldó cirkuszra, mint idén. Az amerikai események ismertek, a Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) mozgalom is, és az F1 tulajdonosi köre a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) közösen úgy döntött, hogy keményen beleáll a rasszizmus ellenes harcba.

Meghirdette a We Race As One (Egyként versenyzünk) kampányt, az autókon ez a szlogen is megjelent, miként az End Racism (Elég a rasszizmusból!) felirat is, a Mercedes pedig még tovább ment: idén teljesen fekete fényezésű autókkal áll rajthoz. Az istállónál versenyez a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a mezőny egyetlen színes bőrű pilótája, akinek máig fájó pont, hogy pályafutása elején, 2008-ban a barcelonai kollektív tesztelésen a spanyol drukkerek őt cukkolva feketére festették az arcukat és rasszista bekiabálásokkal inzultálták, a Formula–1 akkori irányítója, Bernie Ecclestone pedig ez ellen nem lépett fel kellő eréllyel.

S Hamilton most kényelmetlen helyzetbe került. Egyesek azzal támadják, ő követelte meg a pilótatársaitól, hogy a múlt vasárnapi Osztrák Nagydíj előtt vele együtt – fekete pólóban, rajta az említett jelmondatokkal – az ismert szimbólumként ereszkedjenek fél térdre, ezzel is erősítve az összefogást a rasszizmus ellen. Márpedig ez az F1 és a pilóta-szakszervezet felhívása volt. A szakszervezetben viszont nem volt teljes az egyetértés, így végül hat pilóta nem is térdelt le, csak a pólókat vette fel a rajtrácson megtartott performanszra.

Charles Leclerc és Max Verstappen a közösségi médiában előre leszögezte, hogy elítéli a rasszizmust, de nem fog letérdelni, mert nem ezt tartja a megfelelő gesztusnak. Leclerc megjegyezte, hogy sokkal inkább a viselkedés, az emberek tettei számítanak, mint a formális gesztusok. Ugyanígy látja Kimi Räikkönen, Carlos Sainz, Danyiil Kvjat és Antonio Giovinazzi is. Kevin Magnussen egyike volt a tizennégy térdelőnek, de utóbb elmondta, hogy nem a Black Lives Matter támogatójaként, hanem a rasszizmus szélesebb körű elítélése mellett állt ki, és ez egy nagyon fontos mondat volt.

Az F1 vezérkara pedig most azon morfondírozhat, hogy jó ötlet volt-e megosztani a pilótákat, vagy kicsit nem tolta-e túl ezt a kampányt.

A visszajelzésekből mindenesetre azt szűrhetjük le, hogy nem is kicsit.