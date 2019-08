Nagyon leegyszerűsítve, Dani Olmo verte ki a Ferencvárost a Bajnokok Ligájából, avagy ő jelentette a – leglátványosabb – különbséget a két együttes között a Dinamo Zagreb javára. A csupán 21 éves spanyol játékos személye, a két meccsen rúgott két gólja azonban nem váratlan, a semmiből jött büntetés, a magyar sorsra mért újabb csapás, az ő pályafutása momentán a leglátványosabb indikátora a Dinamo Zagreb és a Ferencváros, tágabban a horvát és a magyar labdarúgás közötti különbségnek.

A futballrajongók a Dinamo–FTC párharc felvezetéséből pontosan tudják, hogy a mértékadó nemzetközi szaklap, a Transfermarkt 15 millió euróra becsüli az ifjú támadó árát. Tévesen. Hiszen az is közismert, a horvát klub a múlt héten kosarazta ki a Bayern Münchent, amely pedig 28 millió eurót kínált érte.

A Fradi elleni továbbjutással Olmo ára úgy 40 millió euróra ugrott,

s ha a Dinamo bejut a Bajnokok Ligája csoportkörébe – amire a norvég Rosenborg ellen jó esélye van – akkor ez az összeg még feljebb kúszik. Ám ez már csupán a futballüzlet működési mechanizmusa, a spanyol futballistában rejlő haszon kiaknázását tudatos, szakmailag megalapozott koncepció alapozta meg.

Mindez annak ismeretében különösen tanulságos, hogy a Dinamo Zagreb ingyen szerződtette Dani Olmót. Igaz, még 2014-ben, amikor a játékos csupán 16 éves volt; bár nem akárhonnan, egyenesen a Barcelonától. Olmo ügynöke, Juanma López y Gelu Rodriguez – aki mellesleg Morata és Nacho pályafutását is egyengeti – meggyőzte Olmót és persze a szüleit, Zágrábban jobban fejlődhet a fiú, mint a Barca világhírű akadémiáján, a La Másián, mert ott már fiatalon is a felnőttek között szerepelhet. Ehhez persze kellett a megbízható másik fél, a Dinamo, amely példásan egyengette a játékos útját: Olmo már az elő idényében – hangsúlyozzuk még egyszer: 16 évesen – bemutatkozott a zágrábi felnőtt csapatban, a következő idényt a Dinamo második csapatában húzta le a horvát másodosztályban, a 2016–17-est már vegyesen, itt is, ott is, a 2017–18-as évad végén aztán a horvát bajnokság legjobbjának választották… Ráadásul Olmo példája nem egyedi és véletlenszerű, a később az Arsenalt is megjárt Eduardót annak idején szintén 16 évesen csábította el a Dinamo.

Olcsó poén lenne ezzel szembeállítani, hogy a Ferencváros milyen játékosokat igazolt az elmúlt öt évben, s azoknak hány százaléka vált be. A koncepción, illetve annak hiányán van a hangsúly – tisztelet a kivételnek, a teljes magyar klubfutballban.