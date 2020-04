„Egyelőre kivárunk, mert a saját túlélési vagy a konszolidációt szolgáló stratégiánkat csak az állam döntéseinek az ismeretében dolgozhatjuk ki. Ez egyébként így volt eddig is, hiszen az állami támogatások nélkül az utóbbi évtizedben sem tudtunk volna jelentősen építkezni és működtetni huszonnégy szakosztályt több mint háromezer sportolóval” – ezt Markovits László, az ország egyik legnagyobb egyesületének, a Vasasnak az elnöke nyilatkozta a Magyar Nemzetnek.

Ezzel ki is mondta a lényeget:

ma a sport jelene, jövője kizárólag az államon múlik.

Azok a klubok, amelyek egy-egy nagy szponzorra vagy az önkormányzat támogatására építették a költségvetésüket, most már rövid távon is komoly bajba kerülhettek. Egyesek már bontottak fel szerződéseket alkalmazottakkal, edzőkkel, sőt, olykor már sportolóval is, mert a szponzor a cége életben maradásáért küzd éppen, nem tudja teljesíteni a vállalásait, és az önkormányzatnak sem feltétlenül az élsport támogatása a legfontosabb feladata. A Győri Audi ETO BL-címvédő klubjának az elnöke, Bartha Csaba arról beszélt a Kisalföldnek, hogy a jelenleg szünetelő idényre megvan a pénzük, de fogalmuk sincs, mi lesz a következő szezonban. Világos, hiszen az Audi alighanem maga sem tudja, hogyan keveredik ki a válságból, és Győrött sem jósok ülnek a város vezetésében.

Maradna tehát biztos forrásnak az állam, de az ország gazdaságának a válságmenedzselése, majd a talpra állítása ma még beláthatatlan mennyiségű pénzt emészt fel. Az idei költségvetést újraírják, kérdés, mekkora összeg marad azokban a rubrikákban, amelyek a következő időszakra ígért sporttámogatásokat tartalmazták. A kluboknak nincs más lehetőségük, mint kivárásra játszani.

Különösen nagy fejfájást okozhat a válság a hat látványsportágnak, amelyek a direkt állami források mellett a társasági adó terhére megpályázható pénzekre, közismert nevén a taóra alapozták az életüket. A képlet világos: a csődbe ment vagy éppen csak életben maradt cégeknek nem vagy alig lesz nyereségük, a nem létező nyereségnek nincs adója, és ha nincs adó, akkor nem lehet a terhére a sportot támogatni.

Most persze könnyű okoskodni, hogy ezek a látványsportágak másutt piaci alapon működnek, ám egyrészt ez csak részben igaz, másrészt nálunk nincs is akkora és olyan piac, amely a magyar élsportot a mostani szinten képes lenne eltartani. Csupán tudomásul kell venni: a 2010-es évek néhol már-már dőzsölésbe forduló boldog korszaka minden bizonnyal a múlté.