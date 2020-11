Egy cimborám mesélte, hogy amikor Hollandiában járt, akkor rendezték az Ajax– Feyenoord futball örökrangadót. Óriási volt az érdeklődés a labdarúgó-mérkőzés iránt. Ám másnap meglepetésre azt olvasta a helyi sportújságokban, hogy a darts-döntőt többen látták a képernyők előtt, mint a csúcstalálkozót.

Ez a sztori akkor jutott eszembe, amikor én is ott ragadtam, ott feledkeztem a sznúker Northern Ireland Open fináléjánál a tévé előtt, holott egy másik csatornán focimeccs ment, és eredetileg amiatt kapcsoltam be a készüléket. Teszem hozzá, talán ez megbocsátható, hiszen a döntőben az angol világelső Judd Trump, az angol világbajnok Ronnie O’Sullivan-nel csatázott. Nem akarnék túlzásokba bocsátkozni, de parádés összecsapás volt. Mert afelől ne legyen kétségünk, hogy óriási küzdelmet hozott a jelen két sznúkernagyságának a fináléja. A Milton Keynes-ben, a Marshall Arénában rendezett derbin ugyan nem lehettek nézők, de a két klasszis így is briliánsan terelgette a tizenöt piros és hat színes golyóbist. Olykor még a lélegzetem is elakadt, holott

a sznúker iránti mintegy húsz éve tartó szerelmem során olyan gigászokat láttam a zöld posztón játszani, mint a hétszeres világbajnok Steve Davis

vagy a skót fenomén, Stephen Hendry, illetve a hat vb-döntőt zsinórban elveszítő, mégis a legszínesebb egyéniségnek tartott, és forgószélnek is becézett, Jimmy White. Ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ebben a sportágban nem akármilyen teljesítménnyel lehet elkápráztatni vagy levenni a lábamról…

Visszakanyarodva az északír nyílt sznúker-bajnoksághoz, amelyet végül Trump nyert meg kilenc-hétre, meglehetősen feszült, ideges légkörben zajlott. Talán éppen azért, mert mindkét fél tisztában volt vele, hogy nem hibázhat. Trump ezzel a Milton Keynes-ben aratott győzelmével majd’ huszonöt év után az első olyan játékos, aki egy rangos viadalt zsinórban háromszor egymás után megnyert. Erre csak Hendry volt képes, aki az Egyesült Királyság bajnokságán (UK Open) vitte el három egymást követő kiírásban a pálmát.

Azonban, amikor ezeket a sorokat olvassák már javában zajlik a UK Open, ami a világbajnokság mellett talán a legnagyobb presztízsű sznúker verseny. Információim szerint győztest pedig éppen Mikuláskor hirdetnek, az elsőnek pedig mintegy százezer fontot hoz a zsákjában a télapó. Erről az összegről már elmondható, hogy gáláns ajándék. Persze, aki nyer – el ne tévedjünk! – korántsem ajándékba kapja ezt a busás összeget.