Sokat tett a sportágért a gabonáspusztai gazdálkodó

Az olimpia hozta létre, s meglehet – mivel nem eléggé „tévéképes” –, épp az ötkarikás játékok mondják ki a halálos ítéletet felette. Az egyik legsikeresebb magyar sportág, számos Békés megyei kötődéssel. Az öttusáról van szó, amelynek a magyarországi meghonosí­tója is kapcsolódik a Viharsarokhoz. Lipcsey Márton őrgróf a Dévaványához tartozó Gabonáspusztán kapott vitézi telket, éveken át élt és gazdálkodott a birtokon.

Az öttusa sportág kitalálója az újkori olimpiai játékok életre hívója, Pierre de Coubertin báró. Az ókori olimpiai játékok egyik versenyszáma volt az öttusa (azaz a pentatlon), a francia ennek mintájára kívánta megalkotni az új korszaknak megfelelő modern pentatlont. Fáradozása sokáig nem járt sikerrel – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság csak 1909-ben, a Budapesten rendezett kongresszusán vette fel az olimpia műsorába.

Az öttusa Magyarországra jókora késéssel érkezett – hogy azután valódi magyar sikersportággá váljon! 1927 tavaszán kilenc napon át (minden versenyszám után egy pihenőnapot tartva) zajlott az első honi öttusaviadal. Akkoriban még katonai sportág volt, így nem meglepő, hogy a Ludovika Akadémia hallgatói voltak az első indulók. Tizenketten álltak rajthoz, a győztes Filótás Tivadar lett, aki egy évvel később már ott volt az amszterdami olimpián.

A Nemzeti Sport így írt a nem mindennapi sporteseményről: „A versenyt pénteken délelőtt a 4000 méteres futással fejezték be, a futásokon kívül a vívás, céllövés, akadálylovaglás és 300 méteres úszás szerepelt a versenyszámok között. (…) A verseny megrendezésével a Ludovika Akadémia úttörő munkát végzett. Hiszen Magyarországon eddig, sajnos, modern pentatlonversenyt még nem láthattunk. Magyar ember ilyen nemű versenyben eddig legfeljebb csak az olimpiádokon gyönyörködhetett. (…) A Ludovika úttörő versenyét mind az öt alkalommal nagyszámú előkelő közönség tekintette meg a köz- és sportélet nem egy nagysága személyes megjelenésével adta kifejezését érdeklődésének.”

Az első viadalon részt vettek közül győztes Filótás Tivadar mellett csupán két olyan sportember volt, aki a továbbiakban is kitartott az „új sportág” mellett: Petneházy Imre ott volt a Los Angeles-i olimpián, s a 19. helyen végzett. A másik indulót Platthy Árpádnak hívták (az első viadalon hetedik helyezett lett), és Orosházáról származott. Édesapja gyógyszerész volt, a család többek között a „Kossuth Lajoshoz” címzett patikát üzemeltette. A kis Árpád Gyopároson tanult meg úszni, s hogy nem is rosszul, jelzi: győzött például a „Körösvidék” gyorsúszóbajnokságon, s országos vidékbajnok is volt. Úszó­pályafutásának a Ludovikára való bekerülése vetett véget. Ja, és persze megnyerte az első öttusaverseny úszószámát is.

Az „úttörő korszakban” számos viadalon indult, a második magyarországi öttusaversenyen harmadik lett. S bár nemzeti válogatott végül nem lett, a kerettagságig eljutott. Repülőtiszt volt, így a felkészülés mindig komoly nehézséget jelentett számára. Nem mellesleg: vívásban a találatjelző bevezetésének egyik élharcosa volt.

A kis kitérő után lássuk, ki is szervezte meg ezt a bizonyos első viadalt, kit tekinthetünk a magyar öttusasport megteremtőjének. Nos, vitéz bilkei Lipcsey Márton ezredes, a Ludovika Akadémia tanulmányvezetője, a sokoldalú testnevelés apostola szervezte az indulókat, sőt, magát az egész versenyt. Lipcsey őrgróf Tiszafüreden született 1881. december 26-án. Már kisgyermekkorában is arról álmodozott, egyszer huszárkapitány lesz belőle. Nagybátyja a századforduló előtt tanár volt a Ludovika Akadémián, nem is volt kérdéses, hogy az ifjú Lipcsey hol tanulja majd ki a „katonamesterséget”. Lipcsey Márton huszárhadnagy a pécsi, majd a kassai csapatszolgálat után a bécsi lovastanárképző, a spanyol lovasiskola hallgatója lett.

Már fiatalon nagy megbecsülést szerzett magának lovaglótudásával (lovasversenyeken elért sikereivel), a társasági életben való jártasságával. Horthy Miklós (akkor még Ferenc József szárnysegédje) közvetlen környezetéhez tartozott. A legjobb lovas és a legjobb táncos hírében állt (később a hölgyek gyakran emlegették, hogy Lipcsey hatodik tusája a tánc volt). Magas, sportos alkatú férfi, szerény, egyenes jellemű, a magyar férfi mintapéldánya volt. Becsületbeli ügyeit – hiszen az egy magyar huszárkapitánynak nyilván voltak – a korszaknak megfelelően párbajban intézte el.

Az I. világháborúban huszárezredének bátor század-, majd hadosztályparancsnoka volt. Állandó frontszolgálatot teljesített az orosz és a román hadszíntéren. Háromszor is súlyosan megsebesült, de katonáit akkor sem hagyta magára, továbbra is élükön harcolt. Több jelentős katonai kitüntetéssel ismerték el haditetteit.

1916. december 30-án IV. Károly király koronázási menetét – huszár önkéntesei élén – ő vezette. 1919-ben a szegedi ellenforradalmi szervezkedés egyik résztvevője, a Dunántúli Lovasezred parancsnoka volt. A világháborút követően (1920-tól 1936-ig) a Ludovika Akadémián volt tanár, s mint tanulmányvezető a csapatpedagógiát, a lovas kiképzést és a testnevelést felügyelte. Ebben a minőségében szervezte meg az első magyar öttusaversenyt a Ludovika Akadémia legkiválóbb sportolóiból. Lipcsey Mártont – néhány nappal az első modern pentatlonviadalt követően – alezredesből ezredessé léptette elő a kormányzó.

Az öttusától továbbra sem távolodott el. Az amszterdami olimpiára még csak „próbaképpen” utaztatták el Filótást, de az 1932-es Los Angeles-i olimpiára már tudatosan próbálták felkészíteni a legjobb öttusázókat. Hónapokkal előbb kijelöltek egy kilenc főből álló keretet, s a sportág öt különböző területét más és más szakember felügyelte. A lovaglás felkészítéséért Lipcsey Márton felelt, a vívókat pedig a Békés megyei kötődéssel ugyancsak rendelkező Borsody László. Az olimpiai részvételről döntő válogatóversenyek megszervezése ismét Lipcsey Mártonra várt. Nem is volt azokban hiba! Lipcsey az utazókeret kiválasztásában is döntő szavazattal bírt. Los Angelesben azután Somfay a 7., Benkó a 18., Petneházy a 19. helyen végzett. Az igazság az: ennél többet, jobbat várt mindenki…

De vissza az életpályához: 1921-ben, a világháború hőseinek elismerésére megalakult a vitézi rend. Május 21-én, a királyi vár Szent Jobb-kápolnájában Lipcsey Márton egyike volt a nyolc törzskapitánynak, aki letette a vitézi esküt. Kiváló szolgálataiért Horthy Miklós kormányzó Magyar Érdemkeresztet adományozott számára, valamint Dévaványa gabonási határrészén, Gabonáspusztán vitézi birtokot. Idővel a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara tagja, dévaványai elnöke lett. A ványai parasztemberek tisztelték egykori bátor huszárkapitányként, s nagyra becsülték emberségéért.

A harmincas évek végén egyre inkább a politika felé fordult. A Magyar Élet Pártjának tagjaként, 1939-ben országgyűlési képviselő lett, majd belépett a Magyar Testvéri Közösségbe. 1944-ig volt honatya. A II. világháborút követően megfosztották rangjától, a vagyonát – így Békés megyei birtokát is – elkobozták, nyugdíját megvonták. Birtokát a földreform során felosztották, kúriája állami kézbe került. (Az egyik szobát még lakta pár évig fia, ifjabb Lipcsey Márton, de azután az is üresen maradt. Az egykori kastélynak pedig ma már nyoma sincs. A 80-as években lebontották, széthordták. Csupán egy facsoport jelzi, hol is állt.)

Az 1948-as megtorlások idején Lipcsey Mártont, mint háborús bűnöst, bíróság elé állították. Először nyolc évre ítélte a kommunista rezsim. Ám – a legenda szerint – amikor egykori huszárai értesültek a bíróság döntéséről, Budapestre mentek. Megjelentek a tárgyaláson, és az egykori honvéd tábornok mellé álltak. Fellépésüknek köszönhetően az eredeti büntetést felfüggesztette a bíróság.

A Rákosi-rendszer 1951-ben kitelepítette Gyulaházára, de két év után, Nagy Imre kezdeményezésére, amnesztiát kapott. Vagyontalan volt, nélkülözött. Már 72 éves volt, de ismét dolgozni kezdett. Cementgyári munkás lett Szentendrén. Élete utolsó szakaszában pedig mezőgazdasági munkákból élt. Kilencvenegy éves korában, 1972. március 1-jén halt meg Szentendrén. Ott is temették el.

Dévaványa város önkormányzata és a Békés Megyei Karácsonyi János Honismereti Egyesület méltó emléket szeretett volna állítani az öttusasport magyarországi meghonosítójának. Gabonáspusztán, az egykori Lipcsey-kúria helyén 2010-ben egy kopjafát állítottak. A kocsányos tölgyből készült emlékmű Szelekovszky László, a Békés Megyei Karácsonyi János Honismereti Egyesület elnöke keze munkáját dicséri. Az alkotáson olyan motívumokat jelenített meg, melyek szorosan kapcsolódnak Lipcsey Márton életéhez. Ilyen az öttusázók tőre, az olimpiai öt karikát jelképező gabonaszemek, a nagy magyar kereszt és egy régi népművészeti ereklye, a forgó rozetta.