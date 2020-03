Úton van Brady, mindenki bérletet akar a Buccaneers meccseire

Bár hivatalosan még nem jelentették be a sztár érkezését, mégis azonnal megugrott a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Tampa Bay Buccaneers bérleteseinek száma.

Az ESPN arról számolt be, hogy

öt-hatezer szurkoló órákat vár az interneten, hogy hozzájusson a bérletéhez, amelynek árát ráadásul – az új vásárlók számára – 15 százalékkal megemelte a klub.

Brady a hét elején jelentette be, hogy húsz év után elhagyja a New England Patriots együttesét, majd órákkal később az is kiderült, hogy

évi 30 millió dollárért a Tampa Bay Buccaneers színeiben folytatja, de a szerződést még nem írták alá a felek.

A 42 esztendős irányító a százéves liga történetében egyedüliként hatszoros bajnok.

A Buccaneers a 2002-es szezon megnyerése óta mindössze kétszer jutott a rájátszásba, de akkor is az első mérkőzésén kiesett, legutóbb a 2007-es szezonban jutott túl az alapszakaszon. A sikertelenség az átlagnézőszámon is meglátszik, ugyanis tavaly 51 898 drukker tekintette meg a hazai mérkőzéseket, amely 30. helyre volt elég a 32 csapatos ligában.

Forrás: MTI