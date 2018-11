Súlyos pénzbüntetést kapott a River Plate

A Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) 400 ezer dollár (113,7 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az argentin River Plate-et, mert a Libertadores Kupa döntőjének november 24-re tervezett visszavágója előtt a klub szimpatizánsai megtámadták az ősi rivális Boca Juniors játékosait szállító buszt és összetűzésbe kerültek a rendőrökkel is.

A CONMEBOL csütörtöki döntése értelmében a River Plate-nek ezen kívül a következő Libertadores Kupa-idényben az első két hazai meccsét zárt kapuk mögött kell lejátszania. A szervezet elutasította a Boca Juniors kérelmét, amely arra vonatkozott, hogy a finálés párharc visszavágóját ne rendezzék meg, és ítéljék oda a csapatnak a trófeát. A döntések ellen mindkét klub fellebbezhet.

A Libertadores Kupa döntőjének első mérkőzését több mint két hete rendezték Buenos Airesben, akkor 2-2-es döntetlen született, a visszavágót azonban többször el kellett halasztani. A második felvonás előtt a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, amelynek belégzését követően több futballista is rosszul lett. Többek között a Boca csapatkapitánya, Pablo Perez is kórházba került, akinek a karja és a szeme sérült meg.

Csütörtökön aztán eldőlt, hogy a visszavágót jövő vasárnap a madridi Santiago Bernabéu Stadionban rendezik meg, argentin idő szerint délután fél ötkor, közép-európai idő szerint 20.30 órakor.

A Libertadores Kupa győztese részt vesz a négy nappal később, december 12-én kezdődő klubvilágbajnokságon az Egyesült Arab Emírségekben. A dél-amerikai bajnok december 18-án lép először pályára.

