Suárez megzavarodott: kezet reklamált a kapus védésénél (videó)

Az FC Barcelona csatára tizenegyest reklamált, miután az ellenfél kapusa, Gabriel Arias teljesen szabályosan, kézzel védte a lövését a tizenhatoson belül… – írta meg a Nemzeti Sport.

Here's Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's GK handled it in the box: pic.twitter.com/AWOA9o7ssz

— Adam Brandon (@AdamBrandon84) June 24, 2019