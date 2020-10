Robinho visszatér a Santoshoz

Élete első profi csapatában, a Santos FC-ben folytatja labdarúgó-pályafutását a 36 éves, százszoros brazil válogatott Robinho.

A nemzeti együttesben 2003 és 2017 között 28 alkalommal eredményes csatár öt hónapra írt alá a kikötőváros élvonalbeli csapatához – tudatta honlapján a brazil klub.

Robinho hazai együtteseken kívül számos külföldi csapatban is megfordult. A Santos után 2005-től 2008-ig a Real Madridban játszott, majd a Manchester Citynél töltött el két, az AC Milannál pedig négy szezont. Futballozott Kínában is, legutóbb pedig az isztambuli Basaksehir alkalmazta, és a török csapattól igazolt most haza.

Szerződése szerint kölcsönös elégedettség esetén 2022 decemberéig hosszabbíthat vele a Santos FC.

