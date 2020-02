Rekordot állított be Doncic a Dallasban (videó)

A szlovén sztár 26 ponttal, 14 gólpasszal és 10 lepattanóval zárt a texasi rivális, a San Antonio Spurs ellen, amely legutóbbi kilenc meccséből hetedszer kapott ki.

✨ LUKA TRIPLE-DOUBLE ✨ @luka7doncic (26 PTS, 10 REB, 14 AST) tallies his 21st career triple-double, tying Jason Kidd for the most in @dallasmavs franchise history. pic.twitter.com/fskx2yKvfS

Luka Doncic has 21 career triple-doubles, tying Jason Kidd's franchise record.

Kidd had 21 triple-doubles in 500 games with the Mavericks (4.2%), compared to Doncic who has 21 triple-doubles in 119 games (17.6%). pic.twitter.com/trxME349bI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 27, 2020