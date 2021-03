Nadal még nem tud játszani

A 20-szoros Grand Slam-győztes spanyol sztár már a februári ausztrál nyílt bajnokság előtt is hátfájdalmakkal küzdött, ennek ellenére szerepelt Melbourne-ben, ahol a negyeddöntőig jutott, a Sztefanosz Cicipasz elleni veresége óta viszont nem játszott.

„Komolyan mérlegeltük a szereplés lehetőségét, de nem hiszem, hogy képes lennék már játszani” – írta Twitter-oldalán a 34 éves teniszező.

I would like to thank the @DDFTennis for the wild card invitation sent to me. We seriously thought about coming to play, but I don’t think I am ready to play yet.

Once again thanks to the tournament’s kind invitation and best of luck with the tournament

