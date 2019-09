Megkapta a spanyol állampolgárságot Ansu Fati

Ansu Fati, a Barcelona 16 éves labdarúgója megkapta a spanyol állampolgárságot, így ősszel pályára léphet a brazíliai rendezésű U17-es világbajnokságon.

A honosítási kérelmet pénteken hagyta jóvá a belügyminisztérium, így a szerdai határidőre már lehet a támadót nevezni az U17-es keretbe.

Ansu Fati Bissau-Guineán született, amelyet szüleivel együtt hagyott el hatéves korában. A válogatottbeli szereplését illetően szülőhazája mellett még Portugáliát is választhatta volna, de miután a család Spanyolországban telepedett le, nem is lehetett kérdéses a játékos döntése.

A támadó Sevillában ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, de a Barcelona már fiatalon, 2012-ben lecsapott rá.

A játékos az elmúlt hetekben több rekordot is megdöntött: ő lett a Barcelona történetének legfiatalabb gólszerzője a bajnokságban, és a legfiatalabb játékosa, aki Bajnokok Ligája-mérkőzésen pályára lépett. Nemcsak klubjában, hanem a spanyol ligát tekintve is a legfiatalabbnak számít az egy bajnoki összecsapáson szerzett gól és gólpassz tekintetben. Nála fiatalabban a Barcelona felnőtt csapatában csak egy játékos mutatkozott be, míg a spanyol bajnokságban csak ketten szereztek gólt.

Az idei U17-es vb október 26-án kezdődik és november 17-ig tart – a 24-es mezőnyben ott van a magyar együttes is -, a legutóbbin, két évvel ezelőtt a spanyolok döntősök voltak.

Spanyol lapértesülések szerint a Barcelona hét mérkőzésről kénytelen nélkülözni majd Ansu Fatit, közte a Real Madrid elleni hazai rangadóról.