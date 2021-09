Ma ünnepli 50. születésnapját a világ leghíresebb kerékpárosa

Ötvenéves Lance Armstrong amerikai profi kerékpáros, a sporttörténelem egyik legnagyobb doppingbotrányának központi alakja. Visszavonulásakor a legnagyobb bringásként ünnepelték, hiszen 1999 és 2005 között példátlan módon sorozatban hétszer nyerte meg a legrangosabb versenyt, a Tour de France-t. Nem sokkal később azonban beismerte, hogy diadalait a doppingnak köszönheti, emiatt valamennyi címétől megfosztották és örökre eltiltották minden a sporttal kapcsolatos tevékenységtől.

Lance Edward Gunderson néven született 1971. szeptember 18-án. Szülei kiskorában elváltak, az Armstrong anyja új férjének neve. Tizenhárom éves korától indult triatlonversenyeken, tizennyolc évesen már országos bajnok volt, fő sportágának végül a számára legkedvesebb kerékpározást választotta. 1992-ben kijutott a barcelonai olimpiára, ahol a 14. helyen végzett, s a játékok után azonnal profinak állt.

Első versenyén utolsó lett, a másodikon viszont már másodikként ért célba.

1993-ban minden idők legfiatalabb országúti világbajnoka lett, első Tourján pedig szakaszt nyert, ám a versenyt nem tudta befejezni. Eredményei egyre javultak, 1996-ban már hetedik volt a világranglistán, amikor áttétes hererákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok csak 40 százalékra tették túlélési esélyeit.

Ő nem adta fel, egy év alatt teljesen felépült – ugyanakkor saját bevallása szerint a rákkal küzdve lett úrrá rajta az a nyerési vágy, ami a tiltott szerek használata felé lökte.

Senki nem hitte, hogy újra versenyezhet, szerződését felbontották, végül jóval kisebb összegért a US Postal versenyzője lett. Ami ezután következett, tündérmesére hasonlított:

Armstrong 1999-ben Greg LeMond után második amerikaiként megnyerte a Tour de France-t, s a következő hat évben sem talált legyőzőre, 22 szakaszgyőzelme mellett 83 napig viselhette az összetettben élen állónak járó sárga trikót, és ő teljesítette a legmagasabb, 41,7 kilométeres óránkénti átlagsebességgel a távot.

Talán a legnehezebb diadala az ötödik volt, amikor beállította olyan legendák, mint Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Indurain rekordját. A verseny előtt megbetegedett, többször elesett és csak egy perccel sikerült megelőznie a német Jan Ullrichot. 2000-ben olimpiai bronzérmes volt az egyéni időfutamban és több nagy versenyt nyert, így 2005-ben a csúcson hagyta abba – először.

Armstrong, aki 2002-től George Bush amerikai elnök egészségügyi tanácsadója volt, 2009-ben újra nyeregbe szállt és az Astana csapatának tagjaként harmadik lett a Touron. A következő évben indult utoljára a legendás versenyen, ekkor már csak 23. lett. 2011 elején végleg befejezte, hogy idejét csapata, a Team RadioShack és a rákkutatást segítő alapítványa ügyeinek szentelje.

Pályafutását végigkísérték a doppingolásról szóló pletykák, amiket ő felháborodva cáfolt. Feje felett azonban egyre sötétebb felhők gyülekeztek: a 2006-os Tour-győzelmétől doppingolás miatt megfosztott Floyd Landis 2010-ben elismerte bűnösségét, de egykori csapattársát, Armstrongot ugyanezzel vádolta meg. Az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) vizsgálódni kezdett, majd formális nyomozás is kezdődött. Armstrong, akire egyre több volt csapattársa tett terhelő vallomást, sokáig tagadott, de

2012. augusztus 24-én közölte: nem harcol tovább az ellene felhozott vádakkal szemben.

A USADA ugyanazon a napon örökre eltiltotta és megfosztotta 1998 augusztusa óta elért összes eredményétől, így hét Tour de France-diadalától, nem sokkal később a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) is hasonló szankciókkal sújtotta (ugyanakkor a Tour-második versenyzőket nem nyilvánították győztessé). Armstrong 2013-ban visszajuttatta a 2000-es sydneyi játékokon szerzett bronzérmét, amitől szintén megfosztották, 2014-ben visszaadta a francia Becsületrendet is.

Armstrong 2013-ban Oprah Winfrey-nek adott kétrészes tévéinterjúban „tálalt ki”. Elmondta, hogy a US Postal doppingprogramját, amelyet a USADA az addigi legkifinomultabbnak, legprofesszionálisabbnak és legsikeresebbnek nevezett, nem ő találta ki, de nem is tett ellene semmit. Elismerte, hogy az 1990-es évek vége óta, beleértve Tour-győzelmeinek időszakát is, ötféle teljesítményfokozót: kortizont, eritropoetint (EPO), növekedési hormont, tesztoszteronnövelőt és vérdoppingot használt, erről pedig folyamatosan hazudott. A beszélgetés végén azt mondta: megfizette a csalás árát, szégyelli magát és mindenkitől bocsánatot kért.

Az Armstrong elleni jogi eljárások 2018-ban zárultak le végleg, amikor peren kívüli egyezség keretében ötmillió dollárt fizetett az amerikai kormánynak, ezzel elkerülte az ellene indított kártérítési per tárgyalását. (Az igazságügyi minisztérium azzal vádolta, hogy ő és csapata, a US Postal milliókat fogadott el szponzoruktól, az amerikai postától, miközben doppingolással érték el sikereiket.) Az ex-kerékpáros, aki üzleti vállalkozásokban ma is érdekelt, a különböző kártérítési eljárások során 20 millió dollárt vesztett, nem számítva a botrány miatt elmaradt szponzori pénzeket.

Rákbetegsége után, 1997-ben létrehozta a rákkutatást finanszírozó Lance Armstrong alapítványt, amelynek éléről 2012-ben, eltiltása után lemondott, a jótékonysági szervezet hivatalosan Livestrong Alapítványra változtatta nevét.

Armstrong öt gyermek apja, három volt feleségétől, kettő jelenlegi partnerétől született. Több könyvet jelentetett meg, életéről, tündökléséről és bukásáról több dokumentumfilm és könyv készült.

