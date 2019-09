Kislányával parádézott a kifutón Serena Williams

A 37 éves játékos a New York-i Divathét keretében prezentálta az „S by Serena” nevű kollekciót, amely – a mottója szerint – azoknak a nőknek készült, akik „a félelmet bátorsággá, a kétséget pedig önbizalommá változtatják”.

A modellek felvonulása után maga Williams is megjelent a kifutón, karján kétéves lányával, Alexis Olympia Ohaniannel.

Cuteness overload 🥰🥰 Serena Williams carried Olympia down the runway for her #NYFW Show pic.twitter.com/CEXgzzSGGh

— Luis. 👸🏾🐐 (@serenapower_) September 10, 2019