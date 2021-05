Isztambul helyett Portóban rendezik a BL-döntőt

Az UEFA csütörtöki tájékoztatása szerint a helyszínváltoztatással az angol szurkolóknak lehetőségük lesz, hogy elutazzanak a mérkőzésre és buzdítsák csapatukat. A találkozóra mindkét klub hat-hat ezer jegyet kap, a belépőket csütörtöktől vásárolhatják meg az angol drukkerek.

– indokolta döntését az UEFA.

A mérkőzésnek eredetileg az isztambuli Atatürk Stadion adott volna otthont, ám a múlt héten a brit kormány szigorított a koronavírus-járvány miatti karanténszabályokon, melyek szerint a magas kockázatú, úgynevezett vörös listán szereplő országokba – így Törökországba – csak „nyomós indokkal” megengedett az utazás, és aki visszatér egy ilyen területről, annak tíz napot szállodai karanténban kell töltenie a saját költségén.

Az UEFA a hét elején tárgyalásokat folytatott a brit kormánnyal és szövetséggel, hogy a szigetországban kerüljön sor a mérkőzésre, de a megbeszélések nem vezettek eredményre, mert

Portugália azért lehet rendező, mert egyike annak a 12 országnak, ahonnan Nagy-Britanniába visszatérve nem kell karanténba vonulni.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.

6,000 fans of each team will be able to attend.

— UEFA (@UEFA) May 13, 2021