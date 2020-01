Fucsovics kiemelt arénában kezd, Djokovic címvédésre készül

Melbourne-ben hétfőn elkezdődnek a küzdelmek a 108. ausztrál nyílt teniszbajnokságon, az idei első Grand Slam-tornán, melynek 128-as főtábláján magyar részről Babos Tímea és Fucsovics Márton kapott helyet.

A világranglistán 86. Babos – aki tavaly a második fordulóig jutott – a WTA-rangsorban 56. lengyel Iga Swiatek ellen kezd kettejük első találkozóján. A 26 éves magyar játékos párosban tavalyelőtt diadalmaskodott Kristina Mladenovic oldalán, 2019-ben pedig kikaptak a döntőben az ausztrál Samantha Stosurtól és a kínai Csang Suajtól. A magyar-francia duó – melyből Mladenovic második, Babos pedig negyedik a páros rangsorban – idén is a favoritok közé számít, főként miután megnyerte novemberben a sencseni WTA-világbajnokságot.

A férfiaknál magyar részről a világranglistán 66. Fucsovics élete harmadik AO-főtáblájára készülhet, s a nyitókörben a 13. helyen álló – és 13. kiemelt – kanadai Denis Shapovalovval találkozik, pályafutása során először. Fucsovics az Australian Openen 2018-ban a nyolcaddöntőben kapott ki a szupersztár Roger Federertől, tavaly pedig a második fordulóig jutott.

A szervezők döntése értelmében

Fucsovics Shapovalov elleni mérkőzésével kezdődik hétfőn az ausztrál nyílt teniszbajnokság második legnagyobb pályája, a Margaret Court Aréna programja.

Rajtuk kívül párosban Stollár Fanny főtáblás Melbourne-ben, míg a két selejtezős magyar, Jani Réka és Bondár Anna is az első fordulóban búcsúzott.

Női elit

A női elitmezőnyben a hazai szurkolók a nagy kedvenc Ashleigh Bartyban bíznak; a világelső nagyszerű évet tudhat maga mögött, mivel tavaly négy tornát is megnyert, köztük a Roland Garrost és a szezonzáró WTA-világbajnokságot. Az idei formája egyelőre nem túl meggyőző – Brisbane-ben már első meccsén kikapott -, de egyértelműen esélyesként lép pályára a Melbourne Parkban. A címvédő Oszaka Naomi korábbi US Open-diadalával is bizonyította, hogy tartósan képes jól teljesíteni a Grand Slameken, míg a legjobbak közül a második GS-trófeájára hajtó román Simona Halep és a brisbane-i bajnok cseh Karolina Pliskova is elhódíthatja a Daphne Akhurst Kupát. Titkos esélyesként tartják számon a 38 éves Serena Williamset, a 23-szoros Grand Slam-bajnok gyermeke születése óta első tornáját nyerte a múlt héten Aucklandben. A 2018-as AO-győztes, a profi tenisztől búcsúzó dán Caroline Wozniacki szintén messzire juthat utolsó versenyén.

Férfi mezőny

A férfiaknál ismét az elmúlt 12 GS-t megnyerő „nagy hármas” versenyfutását hozhatja az év első GS-viadala: a címvédő, 32 éves Novak Djokovic felvezetésként sikerre vezette a szerb válogatottat a szezonnyitó ATP Kupán, hét elsőségével csúcstartó az Australian Openen, és 17. Grand Slam-serlegére hajt. A 20 GS-trófeájával rekorder Roger Federer tavalyi négy tornagyőzelmében nem akadt Grand Slam, de – bár az ATP-vb óta nem vívott tétmeccset – 38 évesen is méltó ellenfele lehet bárkinek.

A svájci klasszis 21. alkalommal indul az AO-n, ezzel megelőzi az örökrangsor élén az ausztrál Lleyton Hewittot, mint ahogy azzal is történelmet írhat, ha – három nyert mérkőzéssel – eléri a száz győzelmet Melbourne-ben.

A világelső és tavaly döntős Rafael Nadalnak pedig plusz motivációt jelenthet, hogy 20. Grand Slam-címével utolérheti Federert.

Ami a „trónkövetelőket” illeti, a világranglistán negyedik orosz Danyiil Medvegyev szeptemberben majdnem fordított Nadal ellen a US Open fináléjában, az ötödik osztrák Dominic Thiem már kétszer döntőzött a Roland Garroson, míg a görög Sztefanosz Cicipasz novemberben ATP-világbajnoki címével biztosította be helyét az élmezőnyben.

A szervezőkre idén minden eddiginél nagyobb kihívás vár az ausztráliai bozóttüzek által okozott füst miatt. A levegő minősége nagyon rossz Melbourne-ben, de egyelőre nincs szó a Grand Slam-torna elhalasztásáról, s a rendezők kedvező időjárási fordulatban bizakodnak.

Forrás: MTI