Ennyi büntetőt még senki nem szórt be a Lakersben

A Lakersben Anthony Davis 31 perc alatt 40 pontot dobott és 20 lepattanót szerzett, miközben büntetőkből új klubrekordot ért el: 27 kísérletéből 26 volt sikeres. A sokáig kiegyenlített mérkőzésen a Los Angeles két és fél negyeden át többnyire csak üldözte a vendégeket, de 22-0-ás rohammal zárta le a harmadik játékrészt, ezzel végleg átvette az irányítást. A Grizzlies a negyedik mérkőzésén a harmadik vereségét szenvedte el.

