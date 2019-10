Előnyből várja a visszavágót a River Plate

A címvédő saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte a legutóbb döntős Boca Juniorst a labdarúgó Libertadores Kupa elődöntőjének első mérkőzésén.

A Buenos Aires-i csapatok magyar idő szerint szerda hajnali találkozóján a hetedik percben egy videóbírózás után megítélt büntetőből szerzett vezetést a River, amely a második játékrészben kétgólosra növelte előnyét.

A két együttes tavalyi döntőjének második mérkőzését többször el kellett halasztani, miután a Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, amelynek belégzését követően több futballista is rosszul lett. A visszavágót végül a Real Madrid otthonául szolgáló Santiago Bernabéu Stadionban rendezték, és a River hódította el a trófeát.

A visszavágót október 22-én rendezik a Boca pályaválasztásával. A másik ágon két brazil együttes, a Gremio és a Flamengo küzd azért, hogy ott legyen a chilei Santiagóban a november 23-i fináléban.

Forrás: MTI