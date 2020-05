Ellenőrök tűnhetnek fel a klubok edzésein

A közvéleményt is szeretnék megnyugtatni, hogy a futballcsapatoknál betartják a biztonságos munkavégzés érdekében hozott szabályokat.

Az angol labdarúgó Premier League-ben ellenőrök váratlanszerű megjelenésével gyakorolnak nyomást a csapatokra, hogy azok az előírásoknak megfelelő edzést tartsanak játékosaiknak.

Richard Garlick ligaigazgató ezzel kapcsolatban kiemelte: független szakértői csoportjuk létszámát a következő néhány napban kibővítik, hogy elég ellenőr álljon rendelkezésükre erre a feladatra. Hozzátette: a kluboknak biztosítaniuk kell, hogy az ellenőrök hozzáférjenek az edzés alatt készített videofelvételekhez és GPS-adatokhoz.

Az ellenőrzéssel részben a közvéleményt is szeretnék megnyugtatni, hogy a futballcsapatoknál betartják a biztonságos munkavégzés érdekében hozott szabályokat. Ezen túl a klubok számára is kontroll, hogy riválisaik nem szegik meg a hétfőn elfogadott előírásokat, és nem kovácsolnak maguknak abból előnyt, hogy már nagycsoportos- és kontaktedzéseket is tartanak.

A PL klubjai hétfőn rendkívüli megbeszélésen egyhangúlag döntöttek arról, hogy keddtől (mától) kis csoportokra bontva (legfeljebb öt fő) megkezdődhetnek a maximum 75 percig tartó edzések. A tréningeken egyelőre kerülni kell azokat a gyakorlatokat, amelyek során a játékosok testi kontaktusba kerülhetnek egymással, ezen felül pedig a labdarúgóknak be kell tartaniuk a távolságtartásra vonatkozó szabályokat is.

Utóbbira vonatkozóan Mark Gillett, a liga orvosi tanácsadója kiemelte: a labdarúgás a közeljövőben nem várhat jelentős mértékű enyhülést. Az országos adatokra hivatkozva pedig figyelmeztetett: a közegészségügyi helyzet nem változik döntően az elkövetkezendő 6-12 hónap során.

A csapatoknál az újraindulásig heti két alkalommal mintegy 40 főt – játékost, edzőt, stábtagot – vetnek alá koronavírus-tesztnek, egyben írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy elfogadják és betartják a járványügyi rendelkezéseket.

A bajnokságot – amely eredetileg május 17-én zárult volna – márciusban függesztették fel a koronavírus-járvány miatt, a brit kormány azonban a hónap elején megnyitotta a lehetőséget a profi sport újraindulásához. Zárt kapus mérkőzésekkel így a Premier League is folytatódhat, a tervek szerint akár június 12-én.

Ennél óvatosabb becslések szerint viszont valószínűbb, hogy csak június 19-én vagy 26-án rendezhetik a következő fordulót. A csapatoknak még 9-10 mérkőzésük van hátra.

Forrás: MTI