Elképesztő, mit művelt Curry az alapszakaszban

Curry második alkalommal lett az alapszakasz legeredményesebb játékosa, miután 63 mérkőzésen 2015 pontot dobott, ami közel 32-es átlagot jelent. Michael Jordan után ő a második, aki 33 éves kora után pontkirály tudott lenni az NBA-ben. Curry ráadásul csapata számára igencsak fontos mérkőzésen remekelt, ugyanis a Memphis elleni találkozó döntött a nyugati főcsoport nyolcadik és kilencedik helyéről. Mivel a Warriors sorozatban hatodszor győzött, így csak egy meccset kell nyernie, hogy a rájátszás tagja legyen, míg a Grizzliesnek kettőt.

Fact: No one has scored more than Stephen Curry this season. pic.twitter.com/F8Rwt9hm1Q

— Golden State Warriors (@warriors) May 16, 2021