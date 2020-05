Elhunyt az ausztrálok teniszlegendája, Ashley Cooper

A Tenisz Hírességek Csarnokába 1991-ben beválasztott klasszis 83 éves volt.

Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Ashley Cooper, a legendás ausztrál teniszező.

A Tenisz Hírességek Csarnokába 1991-ben beválasztott klasszis egyesben és párosban is négy Grand Slam-tornán nyert, 1958-ban az Australian Openen, Wimbledonban és a US Openen is győzött, ezzel egyike annak a 11 férfi játékosnak, aki egy éven belül három GS-tornán is a csúcsra ért.

Érdekesség, hogy mindegyik GS-fináléban valamelyik honfitársát győzte le, Neale Frasert kétszer is, vele párban pedig háromszor győzött.

Forrás: MTI