Eldőlt: Fury augusztusban bokszol Joshuával

Az összes fontos szervezet vb-övét birtokló bokszolók mérkőzésére az erre az alkalomra megépülő új stadionban kerülhet sor, de hogy melyik szaúdi városban, arról még nincs információ.

Március közepén látott napvilágot a hír, amely szerint két meccsre szóló megállapodást kötött egymással Fury és Joshua menedzsmentje. A visszavágót decemberben, esetleg 2022 elején rendezhetik meg.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV

