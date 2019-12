Elbukta a Juventus az Olasz Szuperkupát

Jó formában várták a találkozót a felek: a torinóiak második, a rómaiak harmadik helyen telelnek a Serie A-ban.

A kupagyőztes Lazio szerzett korai vezetést Luis Alberto találatával, majd Paulo Dybala találatával egyenlített a bajnoki címvédő Juventus. Az argentin válogatott támadónak ez volt a negyedik gólja az Olasz Szuperkupában – mindet a Lazio ellen szerezte -, így annak legeredményesebb játékosa lett.

A második félidő derekán a római együttes ismét vezetést szerzett Senad Lulic révén, Danilo Cataldi – már emberelőnyben esett – gólja pedig biztossá tette a sikert: 8. alkalommal szállt harcba a trófeáért a Lazio, és ötödször hódította el azt.

What a way to wrap up the Italian Supercup #Lazio #Juve pic.twitter.com/cTmQEwwFFx

— Banter FC (@BanterFC5) December 22, 2019