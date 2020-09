Botrány a PSG-meccsen: visszatért Neymar, kiállították (videó)

A brazil szupersztár koronavírus-fertőzése miatt csak pénteken állt újra edzésbe. A vasárnapi találkozón – 1-0-s vendég vezetésnél – a hosszabbításban egymásnak ugrottak a két csapat játékosai egy szabálytalanság után. A tülekedésben Neymar a tarkóján megütötte a spanyol Alvaro Gonzalezt, ezért piros lapot kapott.

A meccs után a Twitteren azt írta,

Neymar már az első félidőben szólt a játékvezetőnek arról, hogy Gonzalez rasszista megjegyzéseket tesz rá.

Thomas Tuchel, a PSG német vezetőedzője a találkozó utáni sajtótájékoztatón kitért rá, Neymar azt mondta neki, rasszista inzultusról volt szó, de hozzátette, ő maga nem hallotta, mit mondott az ellenfél.

És akkor nézzük meg, mi történt:

It was pretty obvious all game a red card was coming, finally got 5 in one go in the 97th minute with this “fight” breaking out. Kurzawa with a kick, Neymar punching Gonzalez in back of head. 14 yellow cards and 5 red cards in the game, could’ve been more too! #Ligue1 #PSGOM pic.twitter.com/Iv003OeZD0

— Matt White (@Matt_CAFC) September 13, 2020