Betörtek a szurkolók az arénába, halasztják a Manchester-Liverpool-meccset

Az MU hívei délben kezdtek gyülekezni az Old Trafford környékén, és transzparenseket kihúzva, illetve görögtüzeket gyújtva tiltakoztak a klubtulajdonos Glazer család ellen, amely 2005 óta irányítja az egyesületet.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6

