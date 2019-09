Az MU legendája még 44 évesen is érti a dolgát (videó)

A mérkőzés 2-2-s döntetlennel ért véget, de nem egy gólról, hanem egy lélegzetelállító passzról lesz emlékezetes, akár még Kompanynak is – írja az Origo.

A 44 éves United-legenda, Paul Scholes még mindig zseniális megoldásokra képes.

Íme a parádés passz:

He sees things that other people don't! 🙌

Outrageous vision and skill from Paul Scholes…🔥 pic.twitter.com/oju4gfh4O5

