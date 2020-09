Az edzés utolsó percében veszítette el rekorderét a Broncos

Az NFL egyik legjobb védője

Az nfl.com információi szerint a 31 éves linebackert csütörtökön Green Bayben megvizsgálja Robert Anderson lábspecialista, és majd azt követően derül ki, hogy milyen kezelések várnak a futballistára.

A nyolcszoros Pro Bowl-játékos (All Star) Miller 2011-ben került a ligába a játékosbörze (draft) második kiválasztottjaként. Azóta csak a Broncosban játszott, melynek színeiben

Összességében 490 szerelés fűződik a nevéhez és 26 alkalommal erőszakolt ki labdavesztést az ellenfeleknél. 2016 februárjában bajnokságot nyert együttesével és a Carolina Panthers elleni Super Bowl legértékesebb játékosának választották meg.

Breaking: Broncos’ OLB Von Miller is expected to need surgery that is likely to end his season, league source tells @AdamSchefter.

He injured a tendon in his ankle on the last play of practice Tuesday. pic.twitter.com/xC9U8VYKbo

— SportsCenter (@SportsCenter) September 9, 2020