A Romához látogat a címvédő Juventus

A tabellán negyedik fővárosi és második torinói csapat az elmúlt öt fordulóban egyaránt 10-10 pontot szerzett.

A bajnoki szezonban a Juventus vendégként jobb (20 pont/9 mérkőzés), mint a Roma házigazdaként (17/9).

Ebben a párosításban

2014 májusa óta nem született vendégsiker, akkor a Juventus 1-0-ra nyert Rómában.

Azóta a fővárosi meccseiken két döntetlen mellett háromszor a hazaiak nyertek, legutóbb tavaly május közepén 2-0-ra.

Inter – Atalanta

A hétfői, Napoli elleni sikere után szombaton újabb rangadó vár a tabellát jobb gólkülönbségével vezető Internazionaléra: Antonio Conte együttese a bombaformában lévő, ötödik Atalantát fogadja.

A bergamói gárda egészen imponáló játékra képes, melyet legutóbbi két bajnokiján is bizonyított, karácsony előtt ugyanis az AC Milant, a hét elején pedig a Parmát ütötte ki 5-0-ra.

Gianpiero Gasperini együttese így Milánóba sem utazik esélytelenként,

lélektanilag pedig talán némi fölényben is lehet az Interrel szemben, ugyanis az együttesnek decemberben sikerült az, ami a milánóiaknak nem, továbbjutni a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

A forduló szombati nyitómérkőzésén az egyaránt rossz formában lévő Cagliari (6.) és az AC Milan (12.) találkozik egymással: előbbi az elmúlt négy fordulóban egy pontot szerzett és sorozatban háromszor kapott ki, utóbbi az elmúlt három találkozón két pontot gyűjtött.

A szombati második meccs is érdekesnek tűnik, mivel a Lazio a Napolit fogadja. Az elmúlt években ennek a párharcnak általában a nápolyiak voltak az esélyesei, a mostani szezonban viszont fordult a kocka, mert amíg a rómaiak jelenleg harmadikak és sorozatban kilenc bajnoki győzelemnél járnak – ráadásul a Juventus legyőzésével elhódították a Szuperkupát is -, addig az edzőváltáson is átesett Napoli gyengén és eredménytelenül játszik, csak nyolcadik és 15 ponttal van lemaradva riválisától.

Serie A, 19. forduló:

szombat:

Cagliari-AC Milan 15.00

Lazio-Napoli 18.00

Internazionale-Atalanta 20.45

vasárnap:

Udinese-Sassuolo 12.30

Fiorentina-SPAL 15.00

Sampdoria-Brescia 15.00

Torino-Bologna 15.00

Verona-Genoa 18.00

AS Roma-Juventus 20.45

hétfő:

Parma-Lecce 20.45

Tabella:

1. Internazionale 18 39-15 45 pont

2. Juventus 18 35-17 45

3. Lazio 17 40-17 39

4. Roma 18 33-19 35

5. Atalanta 18 48-25 34

6. Cagliari 18 33-27 29

7. Parma 18 24-25 25

8. Napoli 18 28-25 24

9. Torino 18 24-26 24

10. Bologna 18 28-30 23

11. Verona 17 19-20 22

12. Milan 18 16-24 22

13. Udinese 18 14-28 21

14. Sassuolo 18 30-31 19

15. Fiorentina 18 22-29 18

16. Sampdoria 18 14-27 16

17. Lecce 18 22-36 15

18. Brescia 18 16-31 14

19. Genoa 18 19-36 14

20. SPAL 18 12-28 12

Forrás: MTI