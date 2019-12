Zsiros György irányításával kezdhetik a felkészülést

Zsiros György, az Újkígyós FC edzője vette át a Mezőmegyer szakmai irányítását, így a felkészülést már a tapasztalt tréner irányításával kezdheti a megyei II. osztályú bajnokság B-csoportjában bronzérmes helyen tanyázó alakulat.

– Harminc éve vagyok az edzői pályán, belefáradtam a vidéki munkába – mondta a döntés hátteréről az érintett. – Döntő súllyal bírt a váltásnál, hogy olyan egyesület vezetősége hívott, melynek tagjaival egykoron együtt fociztam és most a pályafutásom végéhez közeledve, talán velük is fejezhetem be azt. A kígyósi klub elnöke, Oláh Timót, elfogadta az érveimet. Nagyon köszönök mindent neki és az újkígyósiaknak, szép emlékekkel távozom, és azt gondolom, hogy az eredményre sem lehet panasz, hiszen tervszerűen teljesített a csapat.

Zsiros György hozzátette, egy amatőr csapathoz kerül, profi körülményekkel.

– Mezőmegyeren minden vezető tudja a feladatát, nekem csak a szakmával kell foglalkoznom. Felvázoltam az elképzeléseimet a vezetőségnek, szó esett az elvárásokról is, az első öt helyben gondolkodnak, ami számomra reális és elfogadható.

Az edzőcserével kapcsolatban Frisnyicz Pál, a Mezőmegyer SE elnöke is véleményt formált.

– Már év közben felmerült a váltás, de véletlenül sem azért, mert Hidvégi Imre munkájával elégedetlenek voltunk – mondta a vezető. – A mi gondunkat a kispad és a játéktér közötti kommunikáció feltűnő hiánya jelentette, emiatt láttuk szükségesnek egy olyan edző felkutatását, aki klasszikus értelemben véve meccsel a padról, és fenntartja a rendet. Zsiros György ennek mindent tekintetben megfelel. Semmi extra elvárásunk nincs a helyezést illetően, továbbra is az év elején meghatározott első öt hely élvez prioritást, persze az őszi jó szereplés hatására azért szeretnénk megtartani a dobogós pozíciót.