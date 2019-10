Zsinórban nyolcadszor nyert a Füzesgyarmat

Zsinórban aratott nyolcadik győzelmével megerősítette vezető pozícióját az NB III.-as labdarúgó-bajnokság Keleti csoportja élén a Füzesgyarmati SK csapata. A sárrétiek Tállyán nyertek kényszerű okokból némileg felforgatott védelemmel, és mivel a közvetlen riválisaik nem tudtak nyerni, így immár 2 pontnyi előnnyel vezetik a tabellát a Jászberény előtt.

Tállya KSE–Füzesgyarmati SK 1–2 (0–1)

NB III.-as-mérkőzés. Tállya, 140 néző. V.: Horváth M. Tállya: Tarr – Bihari (Toldi, 46.), Minczér (Németh, 32.), Csicsvári, Fenyőfalvi – Ohár, Szegedi – Kelemen, Sárosi (Ondó, 64.), Bocsi – Potyka. Edző: Uray Attila. Füzesgyarmat: Fildan – Achim S., Vincze, Raducu, Fejes – Villand – Székely, Máriusz, Kis Sz. (Katona Gy., 64.), Pataki (Bajnók, 85.) – Popescu (Lukács, 70.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László.

Az első pár perc után alább hagyott a gyarmatiak kezdeti lendülete és szokatlan módon sok egyéni technikai hibát vétettek a vendégek. Meglátszott, hogy régen játszott már a piros-fehér együttes két belső védővel, akadtak helyezkedésbeli problémák, de igazi helyzetet így sem tudott kidolgozni a Tállya. A vendégek támadásaiban sem volt erő, a támadó szekcióban egyedül Máriusz játéka dicsérhető, akinek a félidő hajrájában egy lekészítés után 22 méterről bevette a hazai kaput, 0–1.

Szünet után már egy fokkal jobban játszott a Gyarmat, de így is elmaradt az korábbi hetek teljesítményétől. Egy bedobás utáni labdavesztést követően egalizáltak a hazaiak az 55. percben. Ohár egy 25 méterről megítélt szabadrúgásból tekerte a labdát védhetetlenül a jobb sarokba, 1–1. A vendégek szerencséjére Máriusz továbbra is nagy kedvvel játszott és a 61. percben lekopírozta előző gólját, 1–2. A gyarmatiak több cserével próbálták élénkíteni a támadójátékukat. Ekkor már többször sikerült a védelem mögé kerülniük, de csak kapufáig jutottak.

Rontotta hazaiak esélyeit, hogy beszédért Kelement a 71. percben kiállította a játékvezető, mégis a végén közel jártak az egyenlítéshez. A 93. percben Raducu rúgott luftot a saját kapuja előtt, a középre passzolt labdát Szilágyi sodorta a gyarmatiak kapujába. Szerencsére csak néhány pillanatra tűntek veszve a pontok, amikor a játékvezető középre mutatott, mert a jobb szögben álló asszisztens jelzésére kezezés miatt néhány másodpercnyi konzultációt követően, visszavonta a találatot. Ezzel pedig a nyolcadik győzelmét aratta a gyarmati csapat.

Kiállítva: Kelemen (beszédért) a 71. percben. G.: Ohár, az 55., ill. Máriusz, a 40., a 61. percben. Jó: Fenyőfalvi, Ohár, Szegedi, Bocsi, Potyka, ill. Máriusz (a mezőny legjobbja), Vincze, Villand.

Uray Attila: – A döntetlenre rászolgáltunk volna, de a játékvezető megfosztott minket egy szabályos góltól, minden játékosunkkal maximálisan elégedett vagyok.

Boros Tibor: – Az előzmények miatt nem vártam magas színvonalú játékot, de annál koncentráltabb teljesítményt vártam. Most ezt sem kaptam vissza, de pozitívum, hogy ilyen gyenge teljesítménnyel is be tudtunk darálni egy masszív csapatot, ami a korábbiakban nem volt ránk jellemző. Nagyon remélem, hogy jövő héten is ugyanolyan nyugodt körülmények között tudunk dolgozni, mint az előző években!