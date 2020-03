Zárt kapusak lesznek a sportrendezvények

Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs az új koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására – jelentette be Gulyás Gergely szerdán Budapesten.

Az intézkedések a sportéletet is befolyásolják: törölték a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket.

A javaslatot azzal indokolta a közmédiának nyilatkozva, hogy szintet kell lépni a védekezésben.

– A diagnosztizált egyedi betegek száma hazánkban egyre nő, csoportos gócok is kialakulhatnak. A kormány célja a megelőzés érdekében mindent megtenni, ezért az operatív törzs és a Belügyminiszter javaslatára a kormány rendkívüli jogrendet és vészhelyzetet hirdet ki. A legfontosabb intézkedések: Olaszországgal, Kínával, Dél-Koreával és Iránnal szemben ma éjféltől beutazási tilalmat vezetünk be, ezen országok állampolgárai nem léphet be Magyarország területére. A magyar állampolgárok 14 napos hatósági karantén után léphetnek be. Az egyetemi oktatást távoktatás keretein belülre korlátozzuk. A 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket megtiltjuk.

Utóbb újságírói kérdésre Gulyás Gergely miniszter kifejtette, ez az ő olvasatában gyakorlatilag zárt kapus sportrendezvényeket jelent.