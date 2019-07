Zámbó Zoltán nyerte a 24 órás sakkversenyt Szentandráson

A miskolci FIDE-mester, Zámbó Zoltán sikerével zárult vasárnap Békésszentandráson a 10. alkalommal megszervezett 24 órás snell sakkverseny.

A Körös Művelődési Házban szombat délben 24 sakkozó vállalkozott arra, hogy 24 órán keresztül játszik. A fizikailag és szellemileg is komoly megterhelést jelentő viadal keretében 114 partit váltottak egymással a résztvevők, forgószínpad szerűen, 10 perces időszakonként.

Abban a tekintetben nem született meglepetés, hogy a mezőny legmagasabb élő pontszámával rendelkező nyerte el a fődíjat. Második helyen az utóbbi két év bajnoka, az orosházi Győri Szabolcs végzett, aki 4 ponttal múlta felül előző évi összeredményét, de ez is kevésnek bizonyult a miskolci riválisával szemben.

Mögötte pontazonossággal is egy borsodi színekben versenyző sakkozó, Cselényi Balázs zárt. A legjobb hazai versenyzőnek Csipai Levente bizonyult, noha vasárnap délelőtt még egy misét is a programjába iktatott. Az 10. békésszentandrási 24 órás snell verseny keretében az első hat helyezett jutalma mellett számos különdíj is gazdára talált.

Végeredmény: 1. Zámbó Zoltán (Diósgyőri VTK) 102 pont, 2. Győri Szabolcs (Orosházi SE) 96, 3. Cselényi Balázs (Diósgyőri VTK) 96, 4. Volosin Vladimir (Alsószölnök) 92, 5. Kunos Zoltán (Orosházi SE) 82,5, 6. Kelemen Imre (Debreceni SK) 75,5, 7. Biró István (Orosházi SE) 74,5, 8. Egyed Zsolt (Karcag) 67,5.

Különdíjasok. Legjobb ifjúsági: Forgács András (Viadukt SE) 63,5. Legjobb szenior: Ábrahám Zoltán (Szentes) 63,5. Legjobb női: Kiss Enikő (Miskolc) 27. Legjobb amatőr: Kiss Attiláné Tapa Ildikó (Miskolc) 2,5. Legjobb szentandrásiak: 1. Csipai Levente 59,5, 2. Radics László 51, 3. Korbely Zsolt 25,5.