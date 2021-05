Zajlik a létesítmények karbantartása, építik a konditermet Orosházán

A kitavaszodás biztos jele, amikor a kertekben munkához látnak a gazdák, ugyanez jellemző a futballpályákon is. A gondos gazda, jelen esetben az OMTK-ULE 1913 Utánpótlás Labdarúgó Egyesület a gyopárosi bázisán, a füves pályáin és a műfüves felületeken is most végzi a karbantartást. Jó hír a Mátrai Stadion sorsáért aggódóknak: a munkák ott is elkezdődtek.

Tóth-Kása Sándor, a futballklub elnöke a délelőtti órákban vezetett körbe bennünket a bázison, ahol ilyenkor nem a focistáktól volt népes a terület, hanem a kivitelező munkásaitól. – Egy újabb jó hírrel szolgálhatok: megépíthetünk egy 250 négyzetméteres könnyűszerkezetes konditermet futófolyosóval, ami szintén a sportolóink benti edzését szolgálja hamarosan. Az utóbbi években sok jó gépet vásároltunk, hol itt, hol ott találtunk ezeknek helyet. Pályáztunk, nyertünk, tao-forrásból és az önrész 30 százalékában segítséget nyújtó önkormányzati pénznek köszönhetően már a kivitelező is munkához láthatott hosszas előkészítést követően – mutatott az új öltöző melletti helyszínre. A két épületet majd összekötik egy átjáróval. Odébb, a műfüves nagypályán is dolgoznak ezekben a napokban. Szintén MLSZ-pályázat és önrészt támogató önkormányzati forrás bevonásával kezdődhetett el a munka. – Komoly igénybevétel után célszerű 1,5 évente gondozni ezeket a felületeket is, hogy a műfű jó minősége megmaradjon. Ezért mi most 20 tonna granulátumot építtetünk bele. A fedett, szintén műfüves pályánkra is gondot fordítunk, ahogy a mi feladatunk a belvárosi, Eötvös csarnok melletti műfüves pálya karbantartása is. E három helyszínnek a tavaszi karbantartása tehát egy projekten belül megoldódik – magyarázta Tóth-Kása Sándor, hozzátéve, hogy a Táncsics gimnáziumban lévő pályát is felújítják még a nyáron, hogy ősszel birtokukba vehessék a fiatalok és a kispályás foci szerelmesei. De térjünk vissza az ULE bázisára, ahol négy éve készült el egy füves pálya, aminek egy része már a garanciális javításkor is többszöri beavatkozást igényelt, de annak a kétezer négyzetméternek a problémájára nehezen tudtak a szakemberek megoldást találni. A fű minősége nem volt kielégítő. – Kritikus terület ez, most oda új gyepszőnyeget rakunk le, a fennmaradó hatezer négyzetméteren pedig a szokásos (felülvetés, szellőztetés stb.) karbantartási munkálatokat elvégeztetjük – tette hozzá a futballklub elnöke, aki méltán büszke arra, hogy az orosházi sportbarátok által kedvelt helyen, a Fűtőház utcai sporttelepen, a Mátrai stadionban is elkezdhette a munkát a kivitelező. – A sportlétesítmény füves pályáját miután megtekintette a kivitelező, kiderült, addig semmihez nem nyúlhatnak, amíg a gyomirtózást el nem végzik. Ez az elmúlt időszakban megtörtént, a régi talaj rotálása után kitűzik majd az új futballpályát – tudtuk meg a fejleményeket Tóth-Kása Sándortól. Egyébként ezeknek a sportberuházásoknak az összköltsége meghaladja a kétszázmillió forintot.