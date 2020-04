Volt olyan hét, amikor ötvenmillió forintot bukott a BRSE

A közelmúltban lezárták a 2019–2020-as szezont, de az élet nem állt meg, a Békéscsabai RSE-nél is el kellett kezdeni az újratervezést, ami embert próbáló feladat. A klub közösségi honlapján Baran Ádám elnök nyilatkozott. Az alábbiakban az interjú szerkesztett változatát olvashatják.

– Bátran mondhatom, hogy jóval több a feladat, mintha normális kerékvágásban zajlana az életünk – jegyezte meg Baran Ádám. – A világméretű koronavírus-járvány felülírt minden létező forgatókönyvet. Egy pillanat alatt változtak meg a mindennapjaink a bajnokság felfüggesztése óta. Máig élénken él bennem, amikor a csapatnak és a stábnak be kellett jelentenem, hogy felfüggesztették a bajnokságot. Mindeközben költöztünk át a felújítás alatt álló városi sportcsarnokból a Békéscsabai Röplabda Akadémia épületébe. Utóbbi projekt zárása, az új létesítmény műszaki átadás-átvétele is rengeteg feladatot rótt ránk. Ebben a kritikus helyzetben nem sok időnk volt a sebeket nyalogatni, hiszen gyorsan cselekedni kellett. A bejelentést követő huszonnégy órában leültem mindenkivel tárgyalni, igyekeztünk közösen megtalálni a legjobb megoldást. Büszke vagyok a munkatársaimra, akik hatalmas munkát végeztek, volt, akit a határzár előtt pár órával kellett hazajuttatni, időben repülőjegyeket foglalni, költözéseket intézni.

– Mekkora károkat okozott a járványhelyzet az egyesületnek? Miként zajlanak a folyamatok most?

– A koronavírus miatti gazdasági válság a sportra is komoly kihatással lesz, sajnos ezt saját bőrünkön is érezzük. Volt olyan hét, amikor közel ötvenmillió forintot „buktunk” az önkormányzati támogatás ötvenszázalékos csökkentése és egyik főszponzorunk visszalépése miatt. Voltak napok, melyek a kárfelmérésről szóltak, ami nem épp egy lélekemelő feladat. Azonban még ilyen nehéz helyzetben sem vesztettük el a hitünket! Ez a klub szinte a semmiből jött és számtalan alkalommal állt fel a legnehezebb helyzetekben is és került ki győztesen a megpróbáltatások után. Most van szükség az összefogásra, közös erővel, sikerülni fog a felemelkedés.

– Mi a helyzet a csapattal a jövő szempontjából? Melyek a trendek a játékospiacon?

– Egyes klubok láthatóan nem foglalkoznak válsággal és annak hatásaival, ez nem csak röplabdában, hanem más sportágakban is jól látható. Némelyek pedig körültekintőbbek. A piacon van mozgás, de óvatosabb mindenki. Ebben a helyzetben a felelőtlen ígéretek könnyen csődközeli állapotokat idézhetnek elő. Számos esetben találkoztunk extrém bérigényekkel az egyeztetések során. A csapatot a lehetőségeinkhez fogjuk igazítani, nem vállaljuk túl magunkat, az előteremtett költségvetés mértékéig kötünk szerződéseket. Ésszerű gazdálkodás, tiszta viszonyok, átláthatóság! Ezen elvek mentén folytatjuk továbbra is a munkát. Lesznek változások. Voltak, vannak, akik hisznek és bíznak bennünk, illetve olyanok is, akik inkább a szirénhangokra hallgatnak. Egy dologból nem engedünk: csak olyan játékos maradhat vagy jöhet, aki tényleg kiteszi a szívét a klubért és fejlődni akar. Sajnos az előző években többen csalódást okoztak, belekényelmesedtek, hogy itt minden körülmény adott volt, de a produktum nem jött mellé.

– Lehet-e már aláírt szerződéssel rendelkező játékosokról, stábtagokról, illetve célkitűzésekről beszélni?

– Lépésről lépésre haladunk a koncepcióalkotással, azonban célkitűzésekről még felelőtlenség lenne beszélni. Elsődleges a magyar mag kialakítása, többeknek van már aláírt megállapodása, jövő héten elindítjuk a bejelentéseket. Vállaljuk a nemzetközi kupaszereplést, amelyre immár hetedik alkalommal kvalifikáltuk magunkat zsinórban. Mindent megteszünk azért, hogy a BRSE sikertörténete folytatódjon.