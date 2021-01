Volt csabaiak rúgták a gólokat 

Kikapott a Békéscsaba 1912 Előre a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatától.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (1–0)

Felkészülési mérkőzés, Szeged, edzőpálya, zárt kapuk mögött. Szeged az első félidőben: Takács J. – Kővári, Papp M., Deák, Bitó – Lestyán, Simon Á., Dobos, Dobronoky – Varga Sz., Germán. Szeged a II. félidőben: Ásványi – Ódor, Pejovic, Fülöp, Mohl – Rózsahegyi, Oláh G., Gréczi M, Grumics – Gajdos, Haruna. Vezetőedző: Dragan Vukmir. Békéscsaba: Uram – Nagy S., Farkas M., Bora, Kasik Á. – Hursán, Babinyecz, Király, Szabó P. – Paudits, Styecz. Játszott még: Krnács (kapus), Kitl, Fazekas, Kovács Á., Ilyés, Pap Sz., Zelik. Vezetőedző: Preisinger Sándor.

Egy héttel az NB II.-es bajnokság tavasz rajtja előtt szombaton Szegeden tartotta a főpróbát a két másodosztályú együttes. A hazaiaknál új vezetőedző, a Fradi egykori védője, Dragan Vukmir irányítja szakmai munkát. A Tisza-partiak leigazolták a Paks együtteséből Kővári Róbertet, míg a hórihorgas csatár, Takács Tamás visszatért Mezőkövesdre. A békéscsabaiaktól ketten távoztak eddig, Oláh László az NB III.-as Mosonmagyaróvári MTE-hez, míg a kölcsön után az MTK-hoz visszatért Bidzilya Anton a másodosztályú Kaposvári Rákócziba került kölcsönbe a tavaszi szezonra.

A lila-fehéreknél különböző okok miatt hiányzott Mészáros Márk, Lukács Raymond, Horváth Péter, Gránicz Patrik, Máris Dominik és Hodonicki Márk.

A 4. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak mintegy 17 méterre Uram kapujától. Az egykoron Békéscsabán is megfordult, rutinos támadó Germán Tamás jól eltalált lövéssel vette be a csabaiak kapuját, 1–0. A gyors szegedi gól után kiegyenlítetté vált a játék, jobbára a két 16-os között pattogott a labda. A csabaiak is próbálkoztak, de a házigazdák védelme visszaverte a lila-fehér akciókat. Az első félidő végén a Tisza-partiaknál volt az előny, akik a második játékrészre sort cseréltek.

Fordulás után az 58. percben az előző szezonban az Előrében játszó Gréczi Márton átadása után volt csabai támadó, Gajdos Zsolt vette be a lila-fehérek kapuját, 2–0. A vendégeknél is pályára léptek a cserejátékosok. A második szegedi gólt követően jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk csak ritkán kerültek veszélybe. Volt néhány lehetősége a vendégeknek a szépítésre, de a döntő helyzetekben nem tudtak jó megoldást választani a labdarúgók.

A látottak alapján a szegediek sikere megérdemelt, a Tisza-partiak hazai pályán a szintén NB II.-es Pécsi MFC-t is legyőzték 3–2-re, és most a lila-fehérek ellen is nyertek. A békéscsabaiakhoz, ha visszatérnek a most hiányzó rutinosabb labdarúgók, akkor vasárnap az Ajka elleni bajnoki mérkőzésen ha végig fegyelmezetten játszanak lehet esélyük a győzelemre.