Visszavágtak a nyíregyháziak

Az Extraliga mezőnyének két jelenlegi legjobbja, az éllovas és még meccset sem veszítő Swietelsky-Békéscsabai RSE és a második Fatum-Nyíregyháza csapott össze egymással vasárnap a Békéscsabai Röplabda Akadémián.

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Fatum Nyíregyháza 1:3 (–23, 27, –23, –22)

Röplabda Extraliga női mérkőzés, Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Bátkai-Katona Ágnes, Tillmann Gyula. Békéscsaba: Vander Weide 23, Drpa 9, Pekárik 17, Glemboczki 11, Grudina 10, Koseková 2. Cs.: Molcsányi (liberó), Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor. Nyíregyháza: Pintér 7, Najdic 2, Ortiz 16, Radosová 19, Vaszileva 17, Lacombe 13. Cs.: Tóth F., Tóth D. (liberók), G. Francesco 1, Inneh-Varga E. 10, Fuchs. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:4, 2:7, 6:8, 11:10, 13:17, 16:19, 20:20, 23:24. 2. szett: 3:0, 5:5, 12:7, 14:9, 16:15, 21:17, 22:23, 26:25, 26:27, 28:27. 3. szett: 1:3, 7:4, 10:7, 14:10, 15:14, 19:15, 19:21, 22:22, 23:24. 4. szett: 2:4, 7:10, 10:10, 14:13, 14:18, 20:19, 20:22.

A csabaiaknál még nem nevezték a görög bajnokságban szereplő Thetis csapatától a héten igazolt ciprusi Manolina Konstantinou-t, egyelőre még a lelátóról figyelte leendő társait.

Nagyon erősen és határozottan kezdett a Nyíregyháza, amely villámgyorsan elhúzott 4:1-re, Tóth Gábor, a BRSE edzője rögtön időt is kért. Hiába próbálkozott Vander Weide és Drpa is, a Pintér, Lacombe falról szinte minden visszavágódott. Aztán ha nem is könnyen, de beleerősített a Csaba, néhány labdamenettel később már az egyenlítésért támadhatott a kék-fehér csapat.

A csabaiak védekezése is feljavult, egy remek blokk után 10-nél egyenlő lett az állás, majd Grudina szemtelen ütése után a meccs során először a BRSE vezetett, mire Németh Szabolcs, a vendégek trénere is időt kért. Újra Pintérék vették kézbe az irányítást és 11:14-nél megint jöhetett a csabai edző időkérése.

Nem úgy tűnt, hogy még egyszer vissza tud jönni a BRSE, mert a szabolcsiaknál Ortiz, Vaszileva és Radosová változatlan szorgalommal gyártotta a pontokat. Aztán mégis, Grudina blokkja, majd Vaszileva pontatlan ütése után már újra egál volt (20:20) az állás, ekkor Németh Szabolcsnak akadt egy kis mondanivalója. A hajrát a Fatum nyitotta meg, de a Csaba az ősszel rá jellemző módon nagyon küzdött. Szettlabdához a Nyíregyháza jutott, Ortiz sáncolása után. Vaszileva pontot érő megmozdulását követően – ahogy az októberi mérkőzésen –, úgy most is a Nyíregyházáé lett az első szett.

A csabaiak még egyszer nem akarták elkövetni azt a hibát, amit az első játék elején, alaposan belekezdtek, Pekárik Eszter aktív közreműködésével 3:0-ra, majd 5:2-re is vezettek. Ismét Vaszileva vette kézbe az irányítást a látogatóknál és egy 3:0-s rohammal csapata le is faragta a hátrányt. I

zgalmasan alakult a folytatás is, a Fatum Pintér Andrea pontjaival tapadt vendéglátójára, 10:7-nél mégis a nyírségi trénernek kellett időt kérnie. A meccs addigi legjobb periódusát élte át a BRSE, amely Glemboczki ászával már öt egységgel vezetett. Apró, de biztos lépésekkel zárkózott a Nyíregyháza, a játszma derekán lőtávolságba is került, időszerű volt Tóth Gábornak magához hívni a tanítványait.

A csabaiak szerencséjére a nemrég beállt Inneh-Varga kétszer is belehibázott, de továbbra sem dőlhettek hátra a viharsarkiak. A mindkét csapat számára létfontosságú 2. játszma utolsó szakaszára négyre nőtt a Csaba előnye, ami pillanatokon belül elolvadt, mert a nyíregyháziak sorozatban három blokkot is bemutattak. Idegőrlő percek következtek: felváltva jutottak szettlabdához a csapatok, a BRSE háromszor, a Fatum kétszer, a végén Inneh Varga ütése hosszúra sikeredett és egyenlő lett a szettarány.

Továbbra is magas színvonalú csata zajlott, a 3. felvonást a Fatum kezdte jobban, majd a BRSE egy 4:0-ás sorozattal igyekezett erőt demonstrálni. A Csaba 2-3 ponttal mindig az ellenfele előtt járt. A játszma derekán és a hajrá kezdetén is elléptek négy ponttal a hazaiak, amit sikerült elherdálni, a szett utolsó szakaszában ismét a szabolcsiak álltak jobban. Végül Ortiz juttatta játszmalabdához a vendégeket és ugyanő sáncolt pontot érően, ekkor már biztossá vált, hogy pontot szerez a Nyíregyháza.

A 4. felvonásban sem lankadtak a látogatók, akiknél ezúttal Lacombe Zsófia vitte a prímet. A csabai lányok 2-3 pont távolságból követték Németh Szabolcs együttesét. Pekárik állt a csapat élére, társaival fordított, de az öröm csak pillanatokig tartott, mert a koncentáltabbnak tűnő vendégek ismét átvették az irányítást.

A csabaiak mindent megpróbáltak, hogy kikényszerítsék az 5. szettet. Grudina két ászt érő nyitásával és Vander Weide remek ütéseivel fordítottak, de ismét a nyírségiek pillanatai következtek. Lacombe előbb szett-, és mérkőzéslabdához juttatta csapatát, majd a döntő pontot is megszerezte.

A Békéscsaba a 11. bajnoki mérkőzésén elszenvedte első vereségét, ám nincs oka a szégyenkezésre.

Tóth Gábor: – Nagy csatára számítottunk, ami be is igazolódott, sajnos többször sem tudtunk komoly előnyt megtartani. Ez a második szettre is igaz, és a harmadik végén is kiengedtünk egy komolyabb előnyt a kezünkből. A Nyíregyháza megérdemelten győzött, mi viszont nagyot harcoltunk. Magas színvonalú röplabda volt, szombaton a Vasas ellen megpróbálunk javítani.

Németh Szabolcs: – A két legjobb formában lévő csapat csapott össze, és ugyanúgy nüanszokon múlt a mérkőzés, mint a nyíregyházi mérkőzésen. Nagyon sok hibával játszottunk, de húsz pont körül, amikor a röplabda ténylegesen kezdődik, nagyon ott voltunk fejben. Extra védekezést, pontos támadásokat mutattunk be, ennek köszönhető a győzelem. Le a kalappal a Békéscsaba játéka előtt is.