Visszatérnek a hiányzó játékosok Orosházán

A tavalyi magyar bajnok, és Bajnokok Ligája döntős Telekom Veszprém elleni szeptember 17-ei hazai bajnoki mérkőzés óta nem volt pályán az NB I.-es Orosházi FKSE-Linamar férfi együttese, ám ez a hosszabb szünet időt adott arra, hogy javuljon a sérültek állapota.

Nos, Teimuraz Orjonikidze már játékra kész, és van esély arra is, hogy a beállós Döme Szabolcs is visszatér a csapatba szombaton az FTC-HungaroControl elleni 18 órakor kezdődő idegenbeli fellépésen. A Fradi – melynek egyik vezére a 23 gólos Nagy Bence – még nem veszített az új szezonban, az újonc Orosházi FKSE ugyanakkor még nem szerzett pontot. S ha a friss igazolás, az ukrán Jevgenij Bujnenkó is beszáll, lehet, hogy megszakad a két csapat sorozata.

– Majdnem háromhetes szünet után folytatódik számunkra a bajnokság, ahová megerősödve térünk vissza, hiszen immár biztosan a rendelkezésünkre áll Orjonikidze, és szeretném, ha Döme is játszana, de ebben még nem lehetünk biztosak. Ahhoz a Ferencvároshoz utazunk, amely az eddig mutatottak alapján esélyes hazai pályán, de mi olyan szándékkal megyünk, hogy – mint eddig is – száz százalékot nyújtsunk, abban az esetben viszont minden lehetséges – nyilatkozta Ratko Djurkovics, az Orosházi FKSE vezetőedzője. G. P.