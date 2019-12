Visszaidézzük a 2019-es év kiemelkedő megyei sporteredményeit

Nem lehetett panasz a régió sportolóira 2019-ben sem, szép eredményekkel kényeztették el szurkolóikat úgy a hazai, mint a nemzetközi porondon. Összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – a legjelentősebb világversenyeken elért eredményeket gyűjtöttük össze. Csapatsportágak esetében természetesen a hazai bajnokságokban elért helyezéseket is feltüntettük.

Akrobatikus motorozás

A szarvasi Podani Milán 6. lett a németországi Oscherslebenben megrendezett Street Freestyle Cup Európa-bajnokság első fordulójában a divízó I.-es kategóriában. A törökországi idényzárója még jobban sikerült, ahol már dobogóra is állhatott, annak is a 3. fokára.

Asztalitenisz

A HED-LAND Mezőberényi SE férficsapata újoncként a 4. helyet szerezte meg az Extraliga 2018–19-es kiírásában, és az őszi idény után a harmadik. A csapatot Jámbor Zoltán készítette fel. Szántosi Dávid (Szarvasi Körös ASE, edző: Fest Attila) és Balogh Ágnes Kíra (Békési TE) is asztalhoz állt az ostravai serdülő-Európa-bajnokságon. Utóbbi csapatban és párosban is a 16 közé jutásért esett ki, egyéniben pedig a 32 közé kerülésért. Szántosi a magyar csapattal bejutott a 8 közé és a 6. helyen zárt. Egyéniben a 64 közé jutásért kapott ki, a vigaszágon viszont 2. lett. A PET-BAU ASE Orosháza női csapata az Extraligában az ötödik lett, és az őszi idény után is az ötödik helyen áll. A Békési TE férficsapata megnyerte az NB II.-es bajnokságot, az NB I.-ben az őszi szezon után a harmadik.

Atlétika

Márton Anita (edző: Eperjesi László) bronzérmes lett súlylökésben a Glasgow-ban megrendezett fedett pályás kontinensbajnokságon. A dohai szabadtéri világbajnokságon az 5. helyet szerezte meg. Anita harmadik lett a somorjai téli dobó-Európa-kupán. Márton Anita résztvevője volt a norvégiai Sandnesben megrendezett csapat-Európa-bajnokságnak is, ahol súlylökésben és diszkoszvetésben is dobókörbe lépett. Erősebbik számában harmadik, diszkoszban hatodik lett. Márton Anitát a szövetség az év női atlétájának választotta. A gyalogló Zahorán Petra (edző: Urbanikné Rosza Mária) kiharcolta a részvételt az azerbajdzsáni Európai Ifjúsági Olimpiára. Zétényi Szvetlána 25. helyen végzett a franciaországi 24 órás világbajnokságon.

Birkózás

A spanyolországi Pontevedrában rendezték meg a junior-Európa-bajnokságot, ahol Szél Anna (edző: Ritter Diletta, Páli Sándor), az Orosházi Spartacus Birkózó Klub versenyzője a második helyen végzett. Anna elindult a Tallinban megrendezett ­junior-világbajnokságon is. A negyeddöntőben kikapott, majd a vigaszágon is.

Búvárúszás

A Békéscsabai Előre Úszó Klub két fiatalja, Horváth Balázs és Tóth Péter (edző: Valach Dávid) is tagja volt a 4×100 m-es mix magyar gyorsváltónak, amely ezüstérmes lett az egyiptomi junioruszonyosúszó-világbajnokságon.

Darts

Ölei Annamária (Békéscsabai Darts SE, edző: Filyó Tibor) párosban 9., egyéniben 65. lett Kolozsváron a World Darts Federation világbajnokságon.

Erőemelés-fekvenyomás

Kosztin Flóra (Atlas Sport Gyula) összetett világcsúccsal 2. lett a győri masters erőemelő-Eb-n. A szarvasi Fábri János első helyen végzett összetettben a győri Eb-n, és erőemelésben győzött a nagyszebeni kontinensbajnokságon is. Balog Nátán, a vésztői Marvel Team versenyője a juniorok között világbajnoki címet szerzett. Cserna János, a Marvel Team SE versenyzője világbajnok lett a tokiói masters fekvenyomó-világbajnokságon. Ugyanő még egy ezüstöt is begyűjtött Japánban. Ugyancsak a mastersban a vésztői Csongrádi Imréné harmadik lett, míg Mikó Imre 6. A férfiak nyílt kategóriájában a vésztői Szívós Ádám 9., klubtársa, Nemes Róbert 11. lett. A vésztőieket Berke Loránd készítette fel. A szintén vésztői Csüllög Béla a 9. helyen zárt. A tokiói raw fekvenyomó-vb-n Szabó Ágnes (Orosházi Toldi SE) aranyérmes lett. Egy aranyéremmel és egy ezüsttel zárt a tiszakécskei GPC Európa-bajnokságon Zsilák Szilveszter (edző: Dénes József), a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power versenyzője. Klubtársa, Roszik István mastersben ezüstérmes. A tamperei Eb-n fekvenyomásban Balog Nátán ezüstérmes, klubtársa, Szabó Lili bronzérmes lett. Véró Alex (Orosházi Toldi SE) a tokiói raw fekvenyomóvébén a juniorok +120 kilogrammosok súlycsoportjában aranyérmet nyert. Az orosházi fiatal megvédte tavalyi elsőségét a Luxemburgban megrendezett ifjúsági és junior Raw fekvenyomó-Európa-bajnokságon. Klubtársa, Szabó Ágnes ezüstérmes lett. Véró Alexet a szövetség az év fekvenyomójának választotta.

Fit-kid

A Békéscsabai Aerofit Egyesületből a Kovács Lilla, Tarnótzky Réka duó és Kreisz Noémi is második lett a Balatonfüreden megrendezett 17. Európa-bajnokságon. A Big Free csapatok versenyében a csabai lányok (Ancsin Réka, Farkas Dalma, Farkas Réka, Fazekas Laura, Harmati Laura, Hrabovszki Vivien, Kis Dorottya, Purcsi Nóra, Sipaki Ildikó, Szakál Martina, Szák-Kocsis Rebeka, Szlávik Zsófia) a 3. helyen zártak. Az European Open Cup egyéni versenyben Csabai Vivien és Szakál Martina ezüstérmes lett. A lányok edzői: Hajtman Erika és Beraczka Krisztina.

Futsal

A Gyulai Amazonok felnőttcsapata az 5. helyen zárt az NB I.-es pontvadászat 2018–19-es kiírásában. A 2019–2020-as bajnokság első szakasza után az 5. helyen áll a Molnár Zoltánné által felkészített csapat.

Kajak-kenu

A szarvasi Kós Benedek (edző: Nyerges Attila) is elindulhatott a szegedi olimpiai kvalifikációs felnőtt-világbajnokságon, és K-4 1000 m-en társaival 4. lett. Ezüstérmet szerzett a szarvasi Nyerges Áron Majoros Mátyással (utóbbi Lágymányos) a racicei ifjúsági Eb K-2 1000 m-es számában. Opavszky Márk (edző: Nyerges Attila) hajóba szállt a Pitestiben megtartott ifjúsági Eb-n a K-4 500 m-es távon, és a második helyen lapátolt a célba.

Karate

A szarvasi Frankó Dániel részt vett a dániai junior-Európa-bajnokágon.

Kick-box

Az Antalyában megtartott kick-box felnőtt-világbajnokságon a point-fighting kategóriában induló Hidvégi Nándor (Békéscsabai Lakótelepi SE, edző: Debreczeni Dezső) bronzérmes lett. Puravecz Péter (Contact SE Orosháza) a zenés fegyveres formagyakorlatban ezüst-, a kreatív fegyveres formagyakorlatban bronzérmes. A pusztakezes kreatív formagyakorlatban 5. lett.

A győri gyermek-, kadet- és junior-Eb-n a Békés Megyei Harcművész Szövetség több versenyzője is elindult. Fördös Jázmin, Kozmann Mónika, Petró Lili és Mezei Nikolett aranyérmes lett. Halász Enikő, Bánfi Boglárka, Kurunczi Noémi, Viczián Roland ezüstérmes. Bronzérmesek Debreczeni Frida, Pántya Réka, Kürti Bonita, Viczián Vivien, Laurinyecz Emma, Czár Tibor, Flack Márk. Formagyakorlatban Annus Marcell egy aranyat és egy ezüstöt, Petrovszki Márton egy ezüstöt, Lázár Noel és Laurinyecz Emma bronzérmet nyert.

Taekwondo

A németországi felnőtt és junior ITF világbajnokságon Süli Tamara (edző: Tamás József), a magyarbánhegyesi Corvin Taekwondo SE versenyzője a 9–16. helyen végzett az I. danos nők formagyakorlatában. Süli a felnőttcsapat tagjaként erőtörésben világbajnoki aranyérmet szerzett. Klubtársa, Tamás Boglárka a 9–16. helyen végzett a küzdelmi számban. Felnőttférfi-küzdelemben a battonyai Kuruczi Gábor 9. A junioroknál a battonyai Mezei Nikolett megvédte világbajnoki címét. A battonyai Tóth Balázs (edző: Rádai Imre, Rádai Roland) két csapatszámban (erőtörő és speciáltörő) is bronzérmes lett a junioroknál. Mezei Nikolett (Battonyai Barátság SE) egy arany- és egy ezüstérmet szerzett a szarajevói Eb-n az ifjúságiak között. Edzője, Rádai Imre versenyzett is, és a harmadik helyen végzett.

Kjokusin karate

Az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület sportolói közül Liszkai Szilárd (edző: shihan Zsiga Zsolt) küzdelemben bronzérmes lett a juniorok között a győri Európa-bajnokságon. A serdülőknél Fábián Lara szintén bronzérmes. A gyermekkorosztályban Alzubi Alhassun az előkelő második hely birtokosaként térhetett haza Orosházára.