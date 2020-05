Vida Gergő lett az Előre NKSE új vezetőedzője

Pénteken délelőtt online sajtótájékoztatót tartott az NB I.-es női kézilabda-bajnokságban szereplő EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE, amelyen bemutatták az új vezetőedzőt, Vida Gergőt, ismertették a következő szezon játékos keretét, és beszámoltak a veszélyhelyzeti időszak alatt hozott gazdasági döntésekről.

A tájékoztatón Paláncz György, a Békéscsabai Előre NKSE elnöke jelentette be, hogy Horváth Roland vezetőedző közös megegyezéssel kérte a szerződése felbontását, amihez a klub hozzájárult, majd megköszönte a szakvezető eddigi munkáját. Az új vezetőedző, a 35 éves Vida Gergő lesz, aki a Debreceni VSC-től érkezik, és ahol az utóbbi időben másodedzőként dolgozott Köstner Vilmos mellett, így rálátása van az NB I.-es mezőnyre.

Az elnök bejelentette, hogy nyolcan távoznak a lila-fehérektől, az ukrán válogatott kapus, Balog Judit, a magyar válogatott – jelenleg sérüléssel bajlódó – átlövő, Kopecz Barbara, a szerb válogatott irányító, Aleksandra Vukajlovics. Elhagyja a klubot a jobbszélső, Kovács Anett, az irányító Marincsák Nikolett, az átlövő, Barján Bianka, a beállós Dombi Kata, és a balszélső, Mézes Laura. A távozó kézilabdázók munkáját is megköszönte az elnök.

Ezt követően Fülöp Csaba, az egyesület gazdasági vezetője adott tájékoztatást a koronavírus–járvány miatt bekövetkezett változásokról.

– Ahogy a gazdaságban a vállalkozások, úgy a sportban is nagyon nehéz helyzetbe kerültek az egyesületek a járvány miatt. Nekünk az volt a legfontosabb célunk, hogy a harminckilenc munkavállalónknak biztosítani tudjuk a jövőben is a megélhetést. Közös megegyezéssel sikerült mindenkivel egy olyan bércsökkentésről megegyezni, ami biztosítja a munkavállalóinknak a talpon maradást. Először a 2019–2020-as idényt kellett pénzügyileg lezárnunk, majd a 2020–2021-es szezon költségvetését kellett meghatároznunk. Felmértük a gazdasági helyzetünket, a bevételeink ötven millióval csökkentettek. Mi három lábon állunk, az önkormányzati támogatásunk a többi csabai sportegyesülethez hasonlóan ötven százalékkal csökkent, egyeztettünk a szponzorainkkal is, így jelenleg az látszik, hogy az új idényre a felnőtt csapatra mintegy száz millió forintos költségvetésünk van. Ezentúl a harmadik láb az utánpótlás működését biztosítja a TAO-pénzek révén. Itt május vége helyett szeptemberig nyilatkozhatnak a cégek a támogatással kapcsolatban.

Paláncz György jelentette be, hogy kik alkotják az új szezon keretét. Kiemelte, a saját nevelésű játékosokra a jövőben még inkább számítanak majd. Két éves szerződést kötöttek Kukely Annával, Kukely Klárával, és Csizmadia Fannival. Az előző évi keretből marad a két szerb válogatott kézilabdázó, a beállós, Jelena Agbaba, és az átlövő Ivana Mitrovics, valamint Bottó Rózsa, és Giricz Laura Az Előre NKSE megállapodást kötött a Debreceni VSC-vel, ennek értelmében négy fiatal kézilabdázó érkezik kölcsönbe a hajdúságiaktól. A 20 éves junior Európa-bajnok kapus, Szabó Dóra, az irányító Borgyos Panna, a balszélső Szabó Panna, és a 19 éves átlövő Vámosi Panna. Hazatért a 24 éves csabai nevelésű kapus, Mistina Kitty az Alba Fehérvártól. A 23 éves balkezes átlövő, Iván Emese az NB I B-s Egerből érkezik, ő korábban az NB I-es Vác csapatában szerepelt. A horvát korosztályos válogatott, 20 éves, 190 cm magas balátlővő, Tena Petika, a Podravka Vegeta csapatában nevelkedett, tavaly az NB I.-es Kisvárdában szerepelt. A keret még nem végleges, ha sikerül olyan kézilabdázót igazolni, aki elfogadja a csabai klub feltételeit, akkor még bővülhet a létszám. Egy biztos, a lila-fehér klub csak addig nyújtózkodik amíg a takaró ér – mondta az elnök, aki arról is beszélt, hogy a célkítűzés az NB I.-es tagság megőrzése lesz a következő idényben.

Vida Gergő, az új vezetőedző megköszönte a vezetőségnek, hogy egy ilyen nagy múltú klub kispadjára ülhet le, ahol neves elődei voltak.

– A mi csapatunk lesz az NB I. egyik legfiatalabb átlagéletkorú együttese, ahol nekem, és a lányoknak is bizonyítaniuk kell, hogy helyünk van az élvonalban. Csökkentenünk kell a kapott gólok számát, ehhez javuló kapusteljesítményre lesz szükség, emellett minden mérkőzésen végig agresszíven kell játszanunk, és akkor elérhetjük a biztos bennmaradást.