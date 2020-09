Veretlen maradt az Előre

Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus 2–0 (1–0).

Labdarúgás NB II.-es mérkőzés. Békéscsaba, 2040 néző. V.: Veizer (Tőkés, Sinkovicz). Békéscsaba: Czinanó – Farkas M., Nagy S., Bora, Szabó P. (Horváth P., 74.) – Pantovics, Hodonicki (Mészáros, 82.), Hursán, Kitl M. – Paudits, Lukács R. (Máris, 62.). Szakmai vezető: Pásztor József. Nyíregyháza: Fejér – Svedyuk, Fodor, Jánvári, Galambos (Papucsek, 88.) – Farkas A. – Kalocsai, Papp M. (Kártik, 59.), Ötvös, Gyurján (Györgyi, 46.), Hamed. Vezetőedző: Gálhidi György.

Sárga lap: Hursán a 37., Fodor a 64., Farkas a 72., Hodonicki a 81. percben.

Szögletarány: 4:5 (3:4)

45+2. perc: Pantovics ívelt középre, és a berobbanó Lukács a jobb felső sarokba fejelt, 1–0.

67. perc: Hursán cselezte be magát a 16-oson belülre és okosan a bal alsó sarokba gurította a labdát, 2-0.

Telt ház, 2000 néző foglalt helyet a Kórház utcai stadion lelátóján.

Az első percek enyhe csabai fölény jegyében teltek, egy nagyobb helyzettel, Pantovics távoli szabadrúgását Fejér kapus csak üggyel-bajjal tudta hárítani. Az idő múlásával kiegyenlítetté vált a játék, a vendégek is egyre többször merészkedtek el a csabai kapu elé, a szögletek tekintetében már ők jártak előrébb, de mindkét oldalon kevés valamirevaló helyzetet jegyezhettünk fel. Gólt mégis a Békéscsaba szerzett, mégpedig lélektani szempontból számukra a legjobbkor: Pantovics labdáját, a szemfüles Lukács lőtte a kapuba.

Nem ült rá a vezetésre a Békéscsaba a 2. félidőben, Pantovicsék igyekeztek minél hamarabb eldönteni a mérkőzést. Egymás után dolgozták ki a helyzeteket és a játékrész közepén a különösen aktív Hursán révén megszületett a második hazai találat is. Próbálkozott a Nyíregyháza is, de a lehetőségeiket hol az egyébként egész mérkőzésen jól teljesítő védők, hol Czinanó kapus semlegesítette. Az utolsó percekre némileg visszavett a tempóból az Előre, ám Hursán még így is majdnem betalált, ám szabadrúgásból elvégzett lövését követően Fejér bravúrral védte.

A Békéscsaba a Schindler Szabolcs utáni időszak első mérkőzésen a viharsarki játékos-, és edzőlegenda, Pásztor József szakmai irányításával (akinek az Előre megyei első osztályú csapatának trénere, Brlázs Gábor segített a kispadon) nyerni tudott és a mezőnyben egyedüliként megőrizte a veretlenségét.

Jó: Czinanó, Farkas M., Nagy S., Szabó P., Pantovics, Hursán, Kitl M., Lukács, Paudits, ill. Fejér, Fodor, Galambos, Ötvös.

Brlázs Gábor: – Beigazolódott, amire számítottunk, egy nagyon szervezett, agresszíven védekező Nyíregyházával találkoztunk, nehezen tudtuk feltörni őket. Szünet után már nyitottabban játszottak, de sajnos nem tudtuk ezt megfelelően kihasználni. Nagyobb arányban is nyerhettünk volna. Gajdács Pál

Gálhidi György: – Természetesen a fiúk lelkét lerombolta az első félidő utolsó percében kapott gól, hiszen addig jól védekeztünk. Nem is értem, hogy abban az egyértelmű szituációban miért nem tudtuk elrúgni a labdát, a mi hibánk kellett ahhoz, hogy gólt kapjunk. A második félidőben majdnem felbillent a pálya, annyira beszorítottuk a Békéscsabát, de ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni. A futball örök törvénye, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, de a második kapott gól ellenére is dicséretet érdemelnek a játékosok, mert az utolsó másodpercig küzdöttek, de ma egyszerűen képtelenek voltunk gólt rúgni.

További eredmények: Budaörs–Kaposvár 0–3, Szentlőrinc–Soroksár 1–2, Gyirmót–DEAC 3–0, Haladás–Pécs 0–0, Szolnok–Szeged 0–2, Kazincbarcika–Győr 0–5, DVSC–Ajka 5–3. A Siófok–Vasas mérkőzés lapzártakor tartott.

