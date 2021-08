Vereséggel kezdett a tavalyi ezüstérmes Szarvas

Több váratlan eredmény is született a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyitófordulójában. Élre kívánkozik az abszolút újonc Okány gyulai sikere, de bravúr, a Nagyszénás Szarvas felett aratott magabiztos győzelme is. Az Okány mellett jól mutatkozott be az osztályban a Gyomaendrőd is, amely a tavaly sikercsapat Szeghalom otthonában diadalmaskodott. A Szabadkígyós is győzött, méghozzá a tavaly a megye egyben már rutint szerző Csabacsűd vendégeként.

Ezt ne hagyja ki! Így politizálnak a baloldalon az aranyérmek nyomában Nagyszénás SE–Szarvasi FC 3–1 (2–0) Megyei I. osztályú mérkőzés. Nagyszénás, 300 néző. V.: Hajdú. Nagyszénás: Lévai – Zábrák, Libor (Godár), Darida, Juhász (Tari), Kukovecz, Vajgely, Rafaj, Mazán (Simon L.), Nagy Sz. D., Márk. Edző: Tasi Róbert. Szarvas: Babák – Zima, Polonszki (Moleri), Furár, Kiri B., Simon R., Varga I., Paulik (Bozsó), Deli, Juhász, Pilán. Edző: Somogyi János. Kevés igazi gólhelyzet mellett nagy mezőnymunkát végeztek a csapatok. Olykor parázs hangulatban a taktikusabb, nyugodtabb csapat győzött. G.: Libor a 37., a 43., Godár a 93., ill. Bozsó a 74. percben. Kiállítva: Bozsó (második sárga lap után) a 95. percben. Jó: Libor (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Polonszki, Juhász. Tasi Róbert: – Igazi csapatmunka volt, ahogy ma hozzáálltunk a játékhoz. Nem is lehetett más a végeredmény. Gratulálok a csapatnak! Remélem, ugyanilyen eredményesen folytatjuk a szereplést. Somogyi János: – Szégyen, gyalázat, ahogy ma idejöttünk! A foci istene büntetett. Nem lehet szó nélkül elmenni a játékvezetés mellett sem. Katasztrófa! Szégyellem magam, és elnézést kérek a szarvasi szurkolóktól. Asztalos Gábor Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC 2–5 (1–4) Szeghalom, 150 néző. V.: Jakab. Szeghalom: Szeghalom: Nagy Sz. – Tatár, Cserna R., Répási (Czvalinga), Nagy M., Takács J., László (Marton), Mészáros, Seres (Barna), Csősz (Vincze), Fazekas (Czigla). Edző: Boruzs István. Gyomaendrőd: Vastagh – Bartik, Valach (Dávid), Szilágyi B. (Piss), Szabó P., Forgács (Pásztor), Barna V., Hanea (Kovács F.), Hunya, Papp K., Sebők. Edző: Kovács Gyula. Az újonc gyomaendrődiek már az első félidőben alaposan meglepték a nyáron sok változáson átesett sárrétieket. A második felvonásban már kiegyenlítettebbé vált a játék, de a vendégek győzelme nem forgott veszélyben. G.: Tatár a 28., az 56., ill. Sebők a 7., a 42., Barna V. a 41., a 44., Kovács F. (11-esből) a 76. percben. Jó: Tatár, Cserna, ill. Sebők (a mezőny legjobbja), az egész csapat. Boruzs István: – Ennyi egyéni hiba után sajnos nem volt meg bennünk az a kellő energia, amivel ezt korrigálni tudtuk volna. Mi azért vagyunk csapat, mert továbbra is közösen küzdünk a szeghalmi csapat sikeréért. Kovács Gyula: – Az első félidő teljesen rendben volt, több helyzetet sikerült kialakítani, s ha ezeket pontosabban befejezzük, akár nagyobb arányú győzelem is lehetett volna. Elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Zsombok János Gyulai TFC–Okány KSK 0–2 (0–2) Gyula, 150 néző. V.: Telek. Gyula: Kajári – Nagy S., Kukla Zs. (Oláh A.), Nagy G., Trescsula, Kovács Zs., Palik, Magyar (Kocsis Bence), Pohl (Nagy E.), Radics (Kocsis Bálint), Repisky. Edző: Sajben Gábor. Okány: Kurta – Bogár, Vincze D., Mező, Kopács (Baksai), Nyéki, Kovács Gy., Kollát (Tövisháti), Sztojka (Balogh R.), Bondár, Szabó B. (Komlósi). Edző: Démusz Zsolt. Az Okány gyorsan kétgólos vezetést szerzett. A gyulaiak végig tetszetős játékkal irányították a játékot, de a támadóharmadban elfogyott a tudományuk. G.: Sztojka a 7., Bondár a 14. percben. Jó: Palik, Kovács Zs., Magyar, ill. Vincze, Bogár, Bondár, Kovács Gy. Sajben Gábor: – A sok rutinos játékossal felálló okányi csapat két előrevágott labdából hamar vezetést szerzett. Fiatal csapatom végig szorgalmasan irányította a mérkőzést, sajnos, átütőerő nélkül. Démusz Zsolt: – Kettő-nulla után drasztikusan visszatekertük a gázpedált, de így is sikerült hazai helyzet nélkül lehozni a mérkőzést. Vincze Gyula Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC 1–3 (1–2) Csabacsűd, 100 néző. V.: Mezei. Csabacsűd: Rohony – Sovány, Viszkok D. (Kiss G.), Rafaj (Körösfalvi), Viszkok Cs., Pecznik, Magyar, Körösfalvi, Király, Kasik (Gombár), Gyurik (Gerhát), Endrefalvi. Edző: Sechna Gábor, Kiri Mihály. Szabadkígyós: Dolezsán – Alb (Maglóczki), Frankó, Faragó (Kiss P.), Mohácsi, Igricz, Hegedűs (Lázár), ifj. Szabó Z., Ökrös (Lászk), Magyari, Sebestyén A. (Matuska). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán. A hazaiak hibáit eredményesen használta ki a Szabadkígyós, amely rászolgált a három pontra. G.: Pecznik a 19., ill. Mohácsi a 26., Ökrös a 38., Magyari 68. percben. Jó: Viszkok Cs., Rafaj, Pecznik, ill. Frankó, Magyari, Ökrös, Mohácsi. Sechna Gábor: – A jobb helyzetkihasználásnak és óriási egyéni hibáinknak köszönhetően megérdemelten nyert a vendégcsapat. Nem adjuk fel, bízunk a jobb folytatásban. Ifj. Szabó Zoltán: – Talán a szívnek, talán az akaratnak köszönhető a mai győzelmünk, de nagyon boldogok vagyunk. Egy szimpatikus Csabacsűd ellen sikerült nyernünk. Gazsó Péter A Sarkadi KLE–Körösladány MSK mérkőzés elmaradt, mert több sarkadi labdarúgónak még nem tudták érvényesíteni a sportorvosi engedélyét. A 3 pontot 3–0-s gólaránnyal a Körösladány kapja. Csütörtökön játszották: Orosházi MTK-ULE 1913–Jamina SE 1–1. Mesterlövészek 2 gólos: Tatár (Szeghalom), Sebők, Barna V. (Gyomaendrőd), Libor (Nagyszénás). 1 gólos: Pecznik (Csabacsűd), Mohácsi, Ökrös, Magyari (Szabadkígyós), Sztojka, Bondár (Okány), Kovács F. (Gyomaendrőd), Godár (Nagyszénás), Bozsó (Szarvas), Miszlai (OMTK-ULE 1913), Papp D. (Jamina). A 2. forduló programja A megyei I. osztályú bajnokságban a 2. forduló következik. Augusztus 19., csütörtök, 17.30: Jamina SE–Gyulai TFC. Augusztus 21., szombat, 17.00: Okány KSK–Szeghalmi FC, Gyomaendrődi FC–Sarkadi KLE, Körösladány MSK–Csabacsűdi GYLSE, Szabadkígyósi SZSC–Nagyszénás SE, Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE.