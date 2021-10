Vereséggel debütált hazai pályán az OFKSE

Kikapott az Orosházi FKSE-Tokai a Csépe Salgótarjáni SKC csapatától.

Orosházi FKSE-Tokai–Csépe Salgótarjáni SKC 26–31 (14–16)

NB I B-s férfi mérkőzés, Orosháza, 250 néző. V.: Hajdu T., Halász. Orosháza: Pajkó – Pásztor M. 5 (1), Takó 2, Bella 2, Antal 2, Kiss R. 3, Németh L. 6 (2). Cs.: Majdán (kapus), Molnár S., Lászlai, Döme 1, Mihály, Tóth K. 5, Molnár G. Edző: Kovács Attila. A Salgótarján legjobb dobói: Dancs 8 (2), Hajdú P. 6.

Kiállítások: 4+Mihály Zsolt 25. percben kizárva, ill. 16 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

Két gyors góllal villámrajtot vett az Orosháza, de a 4. percben egyenlítettek a vendégek és egy perccel később a vezetést is átvették (5. p.: 2–3). A folytatásban felváltva estek a gólok, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy góllal (11. p.: 6–6). A hazaiak nehezen tudták tartani a tarjáni Dancsot, aki a 18. percben már az 5. góljánál tartott. Ezután Székely kettőre növelte a vendégek előnyét (20. p.: 10–12). Öt perccel a vége előtt Mihály Zsolt egy piros lapot érő szabálytalanságot követett el, ezért kizárták a játékból.

Szünet után a vendégek folytatták jó játékukat (35. p.: 14–18). Továbbra is helyzetek tömkelegét hagyta ki az Orosháza, és a védekezésen is meglátszott a kizárt kulcsember hiánya. Hiába küzdött az OFKSE, ezen az estén semmi nem sikerült. Igaz, hogy az 54. percben Tóth Károly két találatával mínusz kettőre fel tudott zárkózni a hazai együttes (54. p.: 24–26), de a végjátékban újra a nógrádiak domináltak. Két perccel a vége előtt visszaállt a korábbi különbség és el is dőlt a mérkőzés.

Kovács Attila: – A meccs elején nem volt elég agresszív a védekezésünk, majd az első félidő végén a védelem oszlopát is elveszítettük és az ellenfél kapusa is brillírozott. Szünet után Takó Dániel is megsérült és még tovább szűkültek a variációs lehetőségeink. Be kell ismerni, hogy megérdemelten nyert a Salgótarján.