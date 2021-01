Veres Alex lett tavaly az év kick-boxszosa

Az egész világot meg akarta hódítani 2020-ban, de közbeszólt a koronavírus, mégsem adta fel a terveit Veres Alex. A 27 éves bunyós fejében korábban még az is megfordult, hogy abbahagyja a versenysportot, de tavalyi eredményeivel elnyerte az év legjobb férfi kick-boxosa címet – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

A 2020-as évben alig volt vesztes meccse Veres Alexnek, aki a nemzetközi versenyek tavaszi leállításáig csaknem tucatnyi érmet zsebelt be Európa különböző pontjain. Bár ambíciói nem hagytak alább, a pointfighting szakág klasszisa nem is gondolt arra, hogy a szövetség a koronavírustól terhelt évben is megválasztja a sportág legjobbjait.

– Meglepetés számomra a cím, és nagyon örülök neki. Soha nem voltam még olyan jó formában, mint a lezárások előtt, úgy éreztem, én vagyok az egyik legjobb a világon, és mindent meg tudtam volna csinálni. Az Európa-bajnokságon szerettem volna kvalifikálni a világjátékokra, és tervben volt többek között egy amerikai verseny is.

A pandémiát megelőzően megtartott versenyek közül a Watford Open volt az egyik legemlékezetesebb a csepeli sportoló számára, aki négy aranyat hozott el Angliából, megnyerve az összes számot, amelyben elindult.

– Két külön súlycsoportban is győztem, a csapatversenyben is mi lettünk a bajnokok, és a nyílt kategóriában is első lettem. Emlékezetes verseny volt. Reggel kezdtem, és este 9–10 óra felé végeztem, még jó, hogy nem alólam szedték ki a tatamit a szervezők, akik már mentek volna haza. Annyira elfáradtam, hogy este elaludtam a stadionban egy széken

– mesélte a világ- és Európa-bajnok kick-boxos.

A Halker-Király Team sportolójának tavaly év közben sokszor eszébe jutott, hogy éppen milyen versenyen lenne aznap, de ezek hiányában sem pihent: rendszeresen edzett, tartotta a súlyát, és sportága olimpiai ambíciói lebegtek a szeme előtt. Közvetett módon edzőként is ezért dolgozott, hiszen az utánpótlás-nevelésben is tevékenykedik civil munkája mellett, reggel 5-kor kezdve és este 8-kor befejezve a napokat.

– Jó lett volna 2020-ban is minél több bajnoki címet nyerni Magyarországnak, különösen most, hogy a kick-box az olimpia kapujában van. Igaz, hogy én már 35 éves lennék, amikor először a versenyprogramba kerülhetünk 2028-ban, és nem biztos, hogy szívesen bunyóznék 18–20 évesekkel. Viszont a tanítványaim pont jó korban lesznek akkor, és mivel nagyon ügyes és okos gyerekek, nekik jó esélyük lehet egy olimpián részt venni. Annyit mindenképpen jó lenne majd elmondani, hogy azok között voltam, akik folyamatosan taposták az utat a következő generációknak. Ezért az idén is meg kell újulnom, és versenyzőként ugyanúgy meg akarok nyerni mindent, mint ahogy eddig – fogalmazott 2020 legjobb kick-boxosának választott Veres Alex.