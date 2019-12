Végig átlag fölött teljesítettek

A nyári „vérátömlesztést” követően merész tervekkel vágott neki az új idénynek a Szarvasi FC csapata. A legutóbbi évad negyedik helyezettjéhez több jól csengő nevű, rutinos játékos került, ennek hatására fogalmazták meg az NB III.-ba jutást, ezenfelül pedig a Magyar Kupában is szerettek volna helytállni, ahogyan azt a korábbi években is tették. Az „új hullámmal” érkezett vissza, de már csak a kispadra ifjabb Somogyi János edző, aki Kondoroson bronzéremmel kóstolt bele az edzői szakmába. Vele elevenítettük fel a fél szezon legemlékezetesebb pillanatait.

– Remek őszi szezont tudhatunk magunk mögött, a bajnokságban második helyen telelünk az ötpontos hátrány ellenére, azt mondom, ha télen tudunk egy picit erősödni és a felkészülés is jól sikerül, akkor nem kell lemondanunk az álmunkról – mondta elöljáróban a fiatal tréner. – A Magyar Kupa ismét óriási élmény volt az egész városnak. Egyedüli amatőr résztvevőként jutottunk a ország legjobb harminckét csapata közé, és újra ezer ember előtt mérkőzhettünk meg egy élvonalbeli ellenféllel, amire igazán büszkék lehetünk, a meccsen nyújtott teljesítményünkkel egyetemben. Remélem, hogy tavasszal az Amatőr Kupa elnyerésével megkoronázhatjuk a teljesítményünket!

– Ahhoz, hogy most elégedetten értékelhessen, nyilván kellettek átlag feletti egyéni teljesítmények is…

– Ki többet, ki kevesebbet, de a csapat szerepléséhez minden játékos hozzátett. Hiányérzetem csupán azért van egy-két labdarúgónkkal szemben, mert tudom, hogy több van bennük annál, amit a mögöttünk hagyott fél szezon során csak néhány alkalommal hoztak ki magukból. Sokan végig átlag feletti teljesítménnyel rukkoltak elő. Közülük is kiemelkedett a kapitány, Furár Robi, aki minden mérkőzésen a csapat vezére volt, támadásban és védekezésben is kimagasló teljesítményt nyújtott, és a hozzáállása is példamutató volt.

– Melyek voltak az idény legkellemetlenebb pillanatai, és mik jelentették a másik végletet?

– A legrosszabb élmény a nyitóforduló volt számomra, amikor Gyulán a nagy várakozás ellenére pont nélkül maradtunk a remek felkészülés után. A legszebb pillanatokat akkor élhettük át, amikor a győztes meccsek után a szurkolóinkkal együtt ünnepelhettünk. Nekik ezúton is szeretném megköszönni, hogy végig szép számban jöttek ki a mérkőzéseinkre. Reményeink szerint tavasszal is ugyanígy számíthatunk rájuk, mert ilyen hangulatban öröm játszaniuk a fiúknak!

– Mi a meglátása a bajnokság színvonaláról?

– Azzal, hogy csak nyolc együttes indult az osztályban, és a térség legerősebb játékosai kevesebb csapatra oszlanak szét, borítékolható volt, hogy nagyon színvonalas mérkőzések lesznek. Amikor elmentem Baranya megyébe, hogy a később 8–2-re legyőzött kupaellenfelet szemügyre vegyem, azt láttam, hogy a mi bajnokságunk lényegesen magasabb nívón áll. Ezt később több játékvezető és külső szakember is megerősítette. Ezért mondom mindig azt, hogy ebben a mezőnyben, akinek csak a hetedik–nyolcadik hely jut, az is büszke lehet a teljesítményére, hiszen a mezőnyben nincs olyan alakulat, amely „pofozógép” lenne.

– Mikor kezdik meg a téli alapozást?

– A január 13-án kezdődő felkészülés az elhúzódó kupaszereplés miatt kicsit rövidebb lesz, de annál tartalmasabb és színesebb. A nulladik és a harmadik héten is egyéni tréningek lesznek, ami kicsit változatosabbá teszi a játékosok által nem igazán kedvelt téli alapozást. Tesztmérkőzésekből csupán négyet tervezek, de tanulva a nyári felkészülésünk hibáiból, csakis erős ellenfelekkel szeretnénk meccselni.

– Várhatók változások a keretben?

– Távozási szándékát senki nem jelezte, egyedül Vozár Dávid sorsa kérdéses a családi vállalkozásuk miatt. Rá vélhetően csak vészhelyzetben számíthatunk az új évtől kezdve, amit nagyon sajnálok, mert remek mentalitású játékos és ember. Remélem, feltűnik majd egy-két új arc az öltözőben, mert a szűkös létszámunk és a versenyhelyzet fenntartása érdekében is jót tenne egy-két minőségi igazolás!

A házi góllövőlista állása az őszi mérkőzéseken elért találatok alapján:

Farkas János 14, Styecz Milán 7, Sindel Roland, Zima Dániel 3-3, Furár Róbert, Kriska Norbert 2-2, Bozsó László, Viszkok Dániel, Vozár Dávid 1-1.

Helyezés: 2.

Győzelem: 9

Vereség: 4

Döntetlen: 1

Pontszám: 28

Rúgott gól: 34

Kapott gól: 18