Védekezésben és támadásban is előrelépett a Gyulai Amazonok

Bár a remélt negyedik helyet nem sikerült megkaparintani, a tavalyi szereplést megismételte a Gyulai Amazonok a futsal NB I-ben. Molnár Zoltánné vezetőedző a felnőttek és a különböző korosztályos bajnokságokban szereplő utánpótláscsapatok szereplését is értékelte.

– Hogyan összegezhető az Amazonok felnőtt csapatának 2018–19-es szezonban nyújtott teljesítménye?

– Összességében sikeres volt az évünk, hiszen az NB I-es futsal csapattal ismét az ötödik helyet szereztük meg. A csapat egész évben sokat tett azért, hogy meg tudjuk szerezni az áhított negyedik helyet, de a bajnokság alapszakaszának végén lecsúsztunk róla. Ettől függetlenül nem csüggedünk, hiszen a célunkat teljesítettük. Ami nagy öröm, hogy a tizenkilenc találatos Bálint Rebeka a góllövő listán megszerezte a második helyet.

– Miben lépett előre a csapat, és miben kell még fejlődnie?

– A felnőtt csapatunk tavaly kezdte meg szereplését az első osztályban, így idén a második évünket töltöttük a legjobbak között. Rengeteget fejlődtünk a védekezésben, és kimagaslóan jó volt a gólarányunk a mérkőzéseken. Csapatunk a bajnokság harmadik legtöbb gólját szerezte, hetvenhetet, ezzel bizonyítottuk, hogy fejlődött a támadójátékunk is. Talán ami hiányérzetet jelenthet, hogy amikor vereséget szenvedtünk – általában egy-két góllal – legtöbbször az utolsó öt percben mattolt minket az ellenfelünk. Mindenképpen fontos, hogy a jövőre nézve a csapatnak negyven percig kell tudni koncentrálni.

– Kik voltak a vezéregyéniségei az együttesnek?

– Egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott Fülöp Diána, Bálint Rebeka és a kapus, Palócz Mónika. Mellettük Kurai Nikolett és Heidt Edina szerzett fontos gólokat, míg Molnár Ágnes a rutinjával tette hozzá a magét hétről-hétre. Rajtuk kívül a fiatalabb játékosok is igazi vezéregyéniséggé nőtték ki magukat az idei évben.

– Milyen célokat fogalmaztak meg az új szezonra?

– A következő évre sikerül egyben tartani a csapatot, így a minimális elvárás a középmezőny, az ötödik-hatodik hely megszerzése lehet. Nem titkolt cél, hogy a 2019–2020-as évben „megcsípjük” a felsőházat, azonban ehhez még az ideinél is több bravúrra lesz szükségünk.

– Mi lesz a nyári program?

– Jelenleg a csapat a pihenőjét tölti, egészen július 15-ig. Akkor kezdünk, a terveink szerint három futó-, két labdás és egy erőnléti edzéssel. Tervezünk felkészülési mérkőzést is augusztusban, emellett egy négynapos összetartásra is lehetőségünk lesz elmenni. Tornára még nem kaptunk meghívást, esetleg a tavaly is megrendezésre került ELTE- kupa, valamint a tolnai teremtorna jöhet számításban augusztus végén, szeptember elején.

– Az utánpótlás is komoly eredményekkel büszkélkedhet. Melyik korosztály lépett leginkább előre?

– Utánpótlás csapataink szép sikereket értek el. Az U19-es gárdánk az I. osztályban zsinórban harmadik bajnokságát nyerte, az U17-es futsal csapatunk pedig a nagyon erős mezőnyben harmadik lett, szintén az I. osztályban. U14-es fiataljaink egy pontra a harmadik helyezettől a hatodik pozíciót szerezték meg az Észak-keleti-csoportban a háromnegyedes pályán, míg megyei együttesünk szintén első helyen végzett. Emellett bozsikos korosztályaink is hétről-hétre ügyesen szerepeltek, így elégedett lehetek az idei évben elért eredményeinkkel. Előrelépésről talán az U17-es csapatnál beszélhetünk, ahol a lányok bebizonyították, hogy a legjobbak között is megállják a helyüket. Mi több, a tavalyi bajnok, idei második helyezett Miskolc együttesét kétszer is le tudták győzni imponáló magabiztossággal.