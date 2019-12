Vasas-diadal született Békéscsabán

Kikapott a Békéscsabai RSE a Vasas Óbuda csapata ellen.

Békéscsabai RSE–Vasas Óbuda 1:3 (–23, –23, 20, –21)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 1200 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Adler László. Békéscsaba: Evans 3, Jerkov 12, PEKÁRIK 12, Dapic 14, KLARIC 15, Bodnár 2. Cs.: Molcsányi (liberó), Fábián, Szedmák, Bodovics. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Vasas: Tiemi 2, Kostelanská 14, KALICSANIN 20, Villám 10, TÖRÖK 17, ABDULAZIMOVA 15. Cs.: MIHÁLY (liberó), Gyimes, Dékány, Bleicher, Kjelstrup. Vezetőedző: Jakub Wojciech Gluszak.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 2:5, 5:10, 7:14, 10:14, 13:18, 16:19, 21:21, 22:24. 2. szett: 4:0, 8:2, 12:7, 13:11, 16:13, 18:18, 21:23. 3. szett: 3:0, 8:7, 13:12, 20:14, 23:17. 4. szett: 5:5, 6:7, 9:12, 11:17, 16:19, 20:23.

Mia Jerkov papírjai rendeződtek, így semmi akadálya nem volt annak, hogy a napokban leigazolt horvát játékos pályára léphessen a szombati mérkőzésen.

Az első pillanattól kezdve a Vasas ragadta magához a kezdeményezést, Török és Abdulazimova pontjaival lódult meg a fővárosi csapat. Kalicsanyin is hozzátette a magáét, a hazaiak edzőjének hamar ki is kellett kérnie az idejét. Dapic szép ütése, majd ásza után közelebb férkőzött ugyan ellenfeléhez a BRSE, de a fiatal válogatott Török és az azeri Abdulazimova ismét eredményesnek bizonyult. Nem szakadt le a Vasastól a Csaba, sőt, Evans, majd Jerkov pontjaival már csak három egységnyire volt Bajnokok Ligájában szereplő vendégétől. A brazil Ana Tiemi lépett elő főszereplővé, aki előbb pontot szerzett, majd rontott, versenyben tartva a házigazdát. Belehúztak a hazaiak, Pekárik két és Klaric egy remek sáncával ledolgozta hét pontos hátrányát a BRSE. Nem sikerült azonban átvenni a vezetést, Villám blokkja után a Vasas jutott szettlabdához, ugyanő le is zárta a játszmát.

Jerkov ásszal nyitotta meg a 2. szettet, majd némi vasasos bizonytalankodás és Pekárik védőjátéka 4:0-s csabai rohamot eredményezett. Elkapta a fonalat a Csaba, elsősorban a légiósok vették ki a részüket a pontgyártásból. Persze amint levegőhöz hagyták nyugodni az ellenfelet, Kostelanskáék azonnal igyekeztek zárkózni. A játékrész derekán Klaric vette hátára a csabai csapatot, igaz volt, hogy bele is hibázott. A Vasas hajtott és egy 4:1-s szériával beérte vendéglátóját. A hajrát is az ellenfél bírta jobban koncentrációval, és a továbbra is remeklő Töröknek köszönhetően el is jutott a szettlabdáig, s bár Klaric még szépített, Török nem hibázott.

Szinte lekopírozta a 2. szett elejét a BRSE, az első három pont Pekáriké lett, de nem kellett sok a Vasasnak, hogy egalizáljon. Egy 3:0-s sorozattal újra a BRSE került előnyösebb helyzetbe. Kalicsanyinék nem akartak negyedik játszmát, ezért mindent megtettek azért, hogy fordítsanak, de most nem játszottak olyan jól, mint az első szettben. Persze fordíthatjuk úgy is, hogy a BRSE játéka javult fel. Megnyomta a végét a viharsarki alakulat, ezúttal szinte minden húzása bejött és a vendégek ezúttal nem voltak képesek az újításra. Dapic pontja kellett ahhoz, hogy szettlabdához jusson a BRSE, amely innen már nem engedte ki a kezéből a játszmát.

A 4. játék 6:6-ig volt szoros, ekkor átvette a kezdeményezést a Vasas, amely határozott játékkal, Abdulazimova vezérletével úgy tűnt gond nélkül hozza a játszmát, de Pekárikék nem adták fel. Kostelanská ütései után nőtt meg újra a különbség a két csapat között. Kalicsanyin érdeme a szett-, és mérkőzéslabda, aki a nyitást elrontotta, de a következő labdamenetben Villám blokkja pontot tett a majd kétórás csata végére.

A mérkőzést a Vasas nyerte, de a csabai lányok is megérdemlik a dicséretet, mert mindvégig nagy erőfeszítésre késztették a bajnoki címvédőt.