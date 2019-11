Vasárnap visszavághat az Amazonok

Kikapott a Gyulai Amazonok csapata a Miskolci Vénuszoktól.

Nem sikerült a 8 közé jutás a Magyar Kupában a Gyulai Amazonok női csapatának. Molnár Zoltánné tanítványai meglehetősen tartalékos kerettel vették fel a harcot az élvonalban is konkurens Miskolci Vénusz ellen, ami a végeredményre is kihatással volt.

A borsodi alakulat már az elején betalált a hosszú utazástól tompább gyulaiak kapujába. A vendégek a folytatásban állták a sarat, de a kapu előtt elfogyott a tudományuk, a házigazdák viszont nem sokkal a szünet előtt megduplázták előnyüket. A második félidő is számukra folytatódott jobban, Bálint Rebeka csak a harmadik találatuk után szépített, de ezzel be is kellett érniük a viharsarki lányoknak ezen a napon. Hogy több van bennük, azt vasárnap igazolhatják, amikor a bajnokságban találkozik a két csapat, ugyancsak Miskolcon.

Miskolci Vénusz–Gyulai Amazonok 5–1 (2–0)

Magyar Kupa női mérkőzés. Miskolc, 50 néző. V.: Katona Brigitta, Orosz (Skapura). Gyula: Palócz M. – Szerb, Molnár Á., Bálint, Kurai. Csere: Mázik, Paál, Bartha. Edző: Molnár Zoltánné. G.: Kovács A. 2, André, Galambvári, Gyarmathy, ill. Bálint. G. P.