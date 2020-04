Várják a jó híreket a Gyulai Amazonok

Szinten tartás. Ez a kulcsszó a Gyulai Amazonok labdarúgóinál is ezekben a hetekben. Arra próbálják felhívni a felnőtt és utánpótlás játékosok figyelmét, hogy a bizonytalan helyzet ellenére is heti rendszerességgel tartsák karban magukat.

A biztatás fontos, és szükségük is van erre a sportolóknak, ám különösebben nem kell ösztökélni senkit, ahogy az a klub hivatalos közösségi oldalára feltett videókból is kiderül.

A Gyulai Amazonok női futsal csapatánál összesen 60 játékosnál is több versenyez hétről-hétre, ez 8 korosztályt jelent. A fiataloknak Molnár Ágnes utánpótlásvezető adta ki a finomított edzésmunkát, aki ezekben a napokban a szakdolgozatát írja, s arra készül, hogy júliustól óvónőként elkezdi a munkát az egyik óvodában.

Molnár Zoltánné Irénke elnök, vezetőedző elmondta, hogy a gyulai pálya ugyan nincs bezárva, de egyszerre csak egy-két fő edzhet.

– A felnőttek erősebb edzésprogramot kaptak, mint az utánpótlás – tájékoztatott Molnár Zoltánné. – Főként futó-, és egyéb dinamikus feladatokat írtunk elő számukra. Készülnek videók is, s ezek alapján is látszódik, hogy a sportolóinknak mennyire hiányzik a közös edzés, a mérkőzések. Jómagam is edzek, az otthon többféle erősítő eszköz – futópad, súlyzók – áll rendelkezésemre. Lehetőség van egy kis leltárra is, most éppen a sportszerelések állapotát nézzük át.

– Nem unatkozunk ezekben a napokban sem! – jegyezte meg Molnár Zoltánné.

Mivel még senki nem tudja a választ arra, hogy a koronavírus-járvány mikor vonul el, nem tervezhetnek komolyabban.

– Egyetlen céldátum jelenleg az augusztus közepe, ekkor szeretnénk edzőtáborba utazni. Jelenleg a szülőket kérdezzük, hogy esetlegesen hozzájárulnak-e ahhoz, hogy elengedjék gyermekeiket – feltéve persze, ha nem tolódik ki a járvány. Nagyon nehéz a helyzetünk, de próbálkozunk, s nem adjuk fel, várjuk a jó híreket! – mondta a klub vezetője.

Molnárné Irénke úgy látja, hogy az utánpótlás-bajnokságokat június 30-ig mindenképpen be kellene fejezni, de erre vajmi kevés az esély. Az NB I-es felnőtt futsalbajnokság a 17. fordulónál tartott (a gyulaiak az 5., biztos bennmaradó helyen állnak), amikor a járványügyi korlátozások idején felfüggesztették.

– Mivel a bajnokság kétharmad része lezajlott, így talán végeredményt hirdetnek, de nem tudjuk, hogy végül mi lesz a 2019–20-as szezon sorsa – fűzte hozzá Molnár Zoltánné.